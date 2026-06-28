Ελλάδα Ένταλμα Σύλληψης Σύλληψη Ιωάννινα Αστυνομία

Χειροπέδες σε 60χρονο στα Γιάννενα - Εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Το ένταλμα αφορά τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε ένα 60χρονο Βρετανό που καταζητούνταν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο που έγινε σε περιοχή των Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ισπανικών αρχών.

Το ένταλμα αφορά τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με μέγιστη προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως εννέα έτη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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Ελλάδα Ένταλμα Σύλληψης Σύλληψη Ιωάννινα Αστυνομία

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