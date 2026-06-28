Χειροπέδες σε 60χρονο στα Γιάννενα - Εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε ένα 60χρονο Βρετανό που καταζητούνταν.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο που έγινε σε περιοχή των Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ισπανικών αρχών.



Το ένταλμα αφορά τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με μέγιστη προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως εννέα έτη.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.