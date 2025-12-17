Χειροπέδες σε νεαρή γυναίκα στο Μισισιπί: Έβαζε ξυραφάκια μέσα σε καρβέλια ψωμί

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Μισισιπί στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς μια γυναίκα φέρεται να έβαλε ξυράφια μέσα σε καρβέλια ψωμί σε δύο καταστήματα της εταιρείας Walmart.

Η τοπική αστυνομία κατάφερε με τη βοήθεια κλειστού κυκλώματος του καταστήματος να ταυτοποιήσει τη νεαρή γυναίκα και να τη συλλάβει. Πρόκειται για την 33χρονη Καμίλ Μπένσον με καταγωγή από το Τέξας η οποία πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μάλιστα, σύμφωνα με έναν δικαστή, η εγγύησή της έχει οριστεί στα 100.000 δολάρια.

Biloxi Police Department has released photos of a person of interest after razors were found in several bakery items at two Walmart stores in Mississippi. https://t.co/XIn39lYiLe pic.twitter.com/L7QAGU3lo9 — Action News 5 (@WMCActionNews5) December 16, 2025

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση της

Σύμφωνα με αστυνομικούς της περιοχής που μίλησαν στο Associated Press, η δράση της νεαρής Μπένσον αποκαλύφθηκε όταν πελάτες ανέφεραν ότι βρήκαν τις κοφτερές λεπίδες μέσα στο ψωμί.

Οι υπάλληλοι της Walmart δήλωσαν στην αστυνομία ότι ένας πελάτης ανέφερε για πρώτη φορά ότι βρήκε μια ξυριστική λεπίδα σε ένα καρβέλι που αγόρασε από το Supercenter στις 5 Δεκεμβρίου. Στις 8 Δεκεμβρίου, ένας δεύτερος πελάτης προέβη σε παρόμοια καταγγελία για άλλο υποκατάστημα.

Θορυβημένοι, οι υπάλληλοι έλεγξαν τα εμπορεύματα και διαπίστωσαν ότι πολλά καρβέλια είχαν παραποιηθεί με αποτέλεσμα να αποσυρθούν αμέσως από τα ράφια.

Αμέσως η διοίκηση των καταστημάτων ενημέρωσε τις Αρχές οι οποίες εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της δράστριας.

Σε δελτίο τύπου, το Αστυνομικό Τμήμα ζήτησε από οποιονδήποτε αγόραζε ψωμί από αυτά τα καταστήματα να τα επιθεωρήσει και να αναφέρει τυχόν ευρήματα.

«Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών μας αποτελούν πάντα ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε η Walmart σε ανακοίνωσή της. «Έχουμε αφαιρέσει και επιθεωρήσει διεξοδικά όλα τα πιθανώς επηρεαζόμενα προϊόντα στα καταστήματα που επηρεάστηκαν στο Μπιλόξι. Εκτιμούμε τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία δράση τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους καθώς διεξάγουν έρευνα».

