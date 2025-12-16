Μυστήριο με γιατρό που βρέθηκε νεκρή χωρίς ρούχα μέσα σε καταψύκτη σε πολυκατάστημα του Μαϊάμι

Πυκνό μυστήριο καλύπτει την υπόθεση του θανάτου της Helen Massiell Garay Sanchez, μιας γιατρού που εντοπίστηκε νεκρή - και πιθανότατα γυμνή - μέσα σε έναν καταψύκτη καταστήματος στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Ένας υπάλληλος στο κατάστημα ανέφερε ότι ανακάλυψε μια «νεκρή γυναίκα μέσα στην επιχείρηση» κατά τις ώρες λειτουργίας, ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Μαϊάμι στο Fox News τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025. Η γυναίκα αναγνωρίστηκε ως η 32χρονη Helen Massiell Garay Sanchez.

«Η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε έναν καταψύκτη που βρισκόταν στην αποθήκη του καταστήματος», δήλωσε ο υπεύθυνος Τύπου Michael Vega.

Η Helen Massiell Garay Sanchez ήταν επίσης γυμνή όταν ανακαλύφθηκε, σύμφωνα με το CBS News, που επικαλέστηκε πηγές της αστυνομίας.

Η αναισθησιολόγος μπήκε στο κατάστημα στη γειτονιά Little Havana το προηγούμενο βράδυ, αλλά δεν αγόρασε τίποτα, ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μητέρα δύο παιδιών πιστεύεται ότι έφτασε στον χώρο του καταστήματος, όπου βρίσκεται η κατάψυξη και παρέμεινε εκεί όλη τη νύχτα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Παραμένει επίσης ασαφές γιατί η γυναίκα εισήλθε στις αποθήκες του καταστήματος.

Σύμφωνα με μια σελίδα στο GoFundMe, η Helen Massiell Garay Sanchez ήταν αναισθησιολόγος με εξειδίκευση στις συγγενείς καρδιοπάθειες και καταγόταν από τη Νικαράγουα. Οι φίλοι και η οικογένειά της προσπαθούν τώρα για να επιστραφεί η σορός της στην πατρίδα της, όπου ζουν τα δύο παιδιά της.