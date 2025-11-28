Ελλάδα Διακοπές Νερού Ρέθυμνο Κρήτη Local News

Χωρίς νερό μέχρι το Σάββατο 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο - Προσωρινή διακοπή λόγω βλάβης

Τα συνεργεία του Ο.Α.Κ. εργάζονται ήδη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η βλάβη και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η υδροδότηση.

Pexels
Pexels
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η πόλη του Ρεθύμνου βρίσκεται χωρίς νερό μετά από προσωρινή διακοπή της υδροδότησης λόγω βλάβης στο Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει τους κατοίκους του Ρεθύμνου, ότι λόγω σοβαρής βλάβης στο ταχυδιυλιστήριο της Στραγγιστικής Δεξαμενής Δραμίων, έχει προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην πόλη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο, 29 Νοεμβρίου 2025, οπότε και προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

Τα συνεργεία του Ο.Α.Κ. εργάζονται ήδη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η βλάβη και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η υδροδότηση - και για το λόγο αυτό ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή, όπως την χαρακτηρίζει, αυτή αναστάτωση.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Διακοπές Νερού Ρέθυμνο Κρήτη Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader