Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 74χρονος από παραλία στον Μαραθώνα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 74χρονος άνδρας από ιδιώτες στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο Colden Coast στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina, το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή και ανασύρθηκε από άτομα που βρίσκονταν στην ακτή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 74χρονο και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».