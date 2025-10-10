Χρειάζεται έξι σελίδες: Άντρας με 2.253 ονόματα κερδίζει μια θέση στην ιστορία των Ρεκόρ Γκίνες

Αν νομίζεις ότι το να θυμάσαι τον ΑΦΜ σου είναι δύσκολο, φαντάσου να πρέπει να θυμάσαι… πάνω από δύο χιλιάδες ονόματα!

Ο Laurence Watkins, ένας Νεοζηλανδός με τρελό πείσμα και μπόλικη φαντασία, αποφάσισε πως ήθελε να αφήσει το σημάδι του στην ιστορία. Ενώ οι περισσότεροι ψάχνουν τρόπους να απλοποιήσουν τη ζωή τους, εκείνος έκανε ακριβώς το αντίθετο: ήθελε να αποκτήσει το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο. Ένα όνομα τόσο μεγάλο, που δύσκολα θα χωρούσε σε ταυτότητα, κάρτα ή ακόμα και σε πτυχίο πανεπιστημίου. Αυτό το εκκεντρικό όνειρο τον οδήγησε σε μια περιπέτεια γεμάτη γραφειοκρατία, δικαστικές μάχες και, φυσικά, μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες— γιατί όταν έχεις 2.253 ονόματα, κάπου πρέπει να γραφτείς!

Τον Μάρτιο του 1990, ο Laurence Watkins κάθισε κάτω με επιμονή και φαντασία και πρόσθεσε πάνω από 2.000 μεσαία ονόματα στο δικό του, φτάνοντας τον απίστευτο αριθμό των 2.253 ονομάτων! Το αποτέλεσμα; Ένα ολόκληρο όνομα που θα μπορούσε να γεμίσει… μια σελίδα τηλεφωνικού καταλόγου και να κουράσει όποιον προσπαθούσε να το διαβάσει.

Η πρώτη του αίτηση έγινε δεκτή από το δικαστήριο, αλλά ο Γενικός Γραμματέας του μητρώου δεν ενθουσιάστηκε το ίδιο και την απέρριψε. Όμως ο Laurence δεν το έβαλε κάτω. Με επιμονή και χιούμορ, προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας — και κέρδισε! Έτσι, το όνομά του (και τα 2.253) γράφτηκε με χρυσά γράμματα στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Και επειδή οι αρχές δεν ήθελαν να ξαναζήσουν τέτοια «περιπέτεια ονοματοδοσίας», άλλαξαν δύο νόμους, για να βεβαιωθούν ότι κανείς άλλος δεν θα το ξαναδοκίμαζε!

Σε συνέντευξή του στο Guinness World Records, ο Laurence δήλωσε: «Πάντα με ενδιέφεραν τα παράξενα και ασυνήθιστα ρεκόρ που κυνηγούσαν κάποιοι άνθρωποι και ήθελα πραγματικά να γίνω μέρος αυτού του κόσμου. Διάβασα το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος για να δω αν υπήρχε κάποιο ρεκόρ που μπορούσα να σπάσω και το μόνο που είχα ελπίδα να καταφέρω ήταν να προσθέσω περισσότερα ονόματα από τον προηγούμενο κάτοχο».