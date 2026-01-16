Χριστίνα Λαμπίρη: «Έχω δεχθεί περίεργες συμπεριφορές - Λόγω ανασφάλειας δεν έβαζα ποτέ όρια»

Για τον ωραιότερο ρόλο της ζωής της, αυτόν της γιαγιάς, μίλησε η Χριστίνα Λαμπίρη σε συνέντευξη που έδωσε στο okmag. «Είναι μοναδική εμπειρία το ότι έχω εγγόνια. Είναι συγκλονιστικό το συναίσθημα. Και επειδή τώρα ο μεγάλος είναι πλέον 5 ετών -και είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος- ξέρει ότι είμαι η γιαγιά του αλλά δεν με λέει ποτέ γιαγιά. Με λένε και οι δυο με το παρατσούκλι μου!»

Επιστροφή στην TV

Η δημοσιογράφος παραδέχτηκε πως δεν θα έλεγε όχι στην επιστροφή της στην τηλεόραση, αλλά θα έβαζε τους όρους της. «Δεν θα γύριζα με ένα μεσημεριανό, αλλά ενδεχομένως με ένα βραδινό, ένα ωραίο τοκ σόου, μια έξυπνη εκπομπή. Δηλαδή, πρέπει να βρεις πάλι κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι που να μην κουράζει. Συνεπώς, αν γύριζα μετά από 8, 9, 10 χρόνια θα έπρεπε να ήταν εξαιρετικά προσεγμένη η επιλογή. Και όσο το δυνατόν σίγουρη επιτυχία. Όσο μπορείς να είσαι σίγουρος».

«Ο άλλος γίνεται αόρατος για μένα»

Η Λαμπίρη αναφέρθηκε και στα λάθη του παρελθόντος, τα οποία δεν κάνει πια! «Έχω δεχθεί περίεργες συμπεριφορές. Παλιά, δεν μπορούσα να κάνω επίθεση, έκανα πίσω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, για λόγους ανασφάλειας ξεκάθαρα, δεν έβαζα ποτέ όρια. Τώρα, σε αυτή την ηλικία που είμαι, με τις εμπειρίες που έχω και ανάλογα με το τι θα ακούσω, θα μιλήσω σίγουρα, χωρίς να μαλώσω. Θα τοποθετηθώ και μετά ο άλλος έτσι μαγικά γίνεται αόρατος για μένα».