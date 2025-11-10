Χριστίνα Λαμπίρη: «Δεν φεύγει το μικρόβιο της τηλεόρασης, είναι η δουλειά μου και μου λείπει»

Η Χριστίνα Λαμπίρη ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκε στο γεγονός πως αν και πλέον βρίσκεται εκτός χώρου, συνεχίζει να παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στην τηλεόραση και να κοιτάζει τα νούμερα τηλεθέασης γιατί αυτή είναι η δουλειά της.

«Δεν φεύγει το μικρόβιο της τηλεόρασης, αλλά δεν είναι μόνο η τηλεόραση, είναι η δουλειά. Η δημοσιογραφία γενικότερα, δεν φεύγει. Είναι η δουλειά μου και προφανώς μου λείπει με την έννοια αυτή. Αν σκεφτείς, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει εκεί. Και μόνο η συνήθεια. Τώρα όμως δεν σκέφτομαι να επιστρέψω για να είμαι ειλικρινής.

«Οι ίδιοι οι παρουσιαστές έχουν γίνει θέμα»

Βλέπω ακόμα τα νούμερα. Βλέπω τις εκπομπές και είναι ίδια η θεματολογία παντού. Εκεί, από ότι καταλαβαίνω δεν είναι τελικά θέμα θεματολογίας, αλλά θέμα παρουσιαστή, ξεκάθαρα. Δυστυχώς, οι ίδιοι οι παρουσιαστές έχουν γίνει θέματα. Η αλήθεια είναι ότι ο παρουσιαστής πάντα έχει το μεγαλύτερο κεφάλαιο μέσα σε μια εκπομπή, γι’ αυτό έβλεπες και στο παρελθόν παρουσιαστές που έφευγαν από ένα κανάλι και ο κόσμος τους ακολουθούσε.

Βέβαια πια ένας παρουσιαστής χρειάζεται πολλές συνθήκες για να ανθίσει. Ακόμη και το κανάλι, το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται παίζει τον ρόλο του. Υπάρχουν κανάλια, που ενώ είναι δυνατά, δεν ταιριάζουν σε όλους τους παρουσιαστές».

«Με κομμένα φτερά»

Η Λαμπίρη σχολίασε και τις χαμηλές τηλεθεάσεις του 2-3% που κάνουν φέτος τηλεοπτικές εκπομπές λέγοντας πως κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στην ίδια. «Αυτές οι τηλεθεάσεις δεν υπάρχουν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τον παρουσιαστή. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η ψυχραιμία και η ικανότητα του παρουσιαστή να βγει με την ίδια χαρά και τον ίδιο ενθουσιασμό να ξαναπάει για το καινούριο.

Επειδή έχω περάσει από δυσάρεστες τηλεθεάσεις, έβγαινα το πρωί με πολύ κομμένα φτερά, ο τηλεθεατής το αντιλαμβάνεται και “κόβει κι αυτός ρόδα μυρωμένα” γιατί σου λέει τώρα…».