Λαμπίρη: «Δεν μένω ποτέ στην κόρη μου, δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι»

Για την σχέση με την μοναχοκόρη της Μαρίσα μίλησε η Χριστίνα Λαμπίρη, στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα και παραδέχθηκε: «Όταν έρχομαι στην Πάτρα μένω σε ξενοδοχείο, δεν μένω ποτέ στην κόρη μου. Είναι ο ιδιωτικός της χώρος. Πάω, τους απολαμβάνω μέχρι αργά και μετά ο καθένας στο σπίτι του. Δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι. Και που συζητάνε τα παιδιά, εγώ πάω στο μπαλκόνι, δεν θέλω να ακούω, ούτε να συμμετέχω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης εξήγησε: «Την εποχή του κορονοϊού ήρθε εδώ, όταν ερωτεύτηκε τον Νίκο και ξεκίνησαν την οικογένειά τους. Όταν γέννησε η Μαρίσσα δεν ήμουν κοντά της, ήρθα δέκα μέρες μετά γιατί έπρεπε να πάρω άδεια».

Μίλησε όμως και για την απόφασή της να φύγει από την τηλεόραση: «Αν ήταν οι συνθήκες σωστές και η πρόταση μου ταίριαζε και δεν θα καταστρεφόμουν... Έφυγα σε μια στιγμή που το ψιλοέσωσα το έργο... αν γύριζα λοιπόν θα έπρεπε να ήμουν σίγουρη ότι θα είχε τηλεθέαση αυτό που θα έκανα. Αλλιώς να κάνουμε τηλεόραση για να κάνουμε τηλεόραση δεν υπάρχει λόγος».