Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Έτοιμοι για ένα τρίτο παιδί

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ήταν καλεσμένοι στο «Happy day» όπου μοιράστηκαν την επιθυμία τους να επεκτείνουν την οικογένειά τους.

Θα σκεφτόσασταν να κάνετε ένα τρίτο παιδί, τώρα που βρήκατε τα πατήματά σας με τα δίδυμα, ρώτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Μπόμπα κοίταξε αμέσως τον Τανιμανίδη και οι δυο τους -αν και κάπως αμήχανοι- έσκασαν στα γέλια. «Σε ρωτάει κάτι ευθέως η παρουσιάστρια της εκπομπής, πρέπει να απαντήσεις», είπε ο Σάκης στη γυναίκα του.

«Το συζητάμε συχνά… Εγώ ήθελα αρκετό χρόνο, γιατί ήταν δύο τα μωρά που κάναμε και ήταν απαιτητικό και το να τα θηλάσεις, ο πρώτος χρόνος, τα ξυπνήματα, τα πρώτα βήματα… Τώρα σιγά σιγά που έχουν όλα πάρει τον δρόμο τους, είμαι όλο και πιο έτοιμη», εξομολογήθηκε η Χριστίνα και ο Σάκης της είπε να βάλουν μπρος από τη στιγμή που θα φύγουν από το στούντιο του ALPHA!

«Θετική εξέλιξη»

Ο Σάκης Τανιμανίδης το είδε λίγο πιο… αντρικά το θέμα, μα επίσης με συναίσθημα: «Εγώ είμαι πολύ υπέρ της απλότητας και της κοινής λογικής. Και η κοινή λογική μου λέει το εξής: δεν έχω ζήσει καμία εμπειρία στη ζωή μου -και έχω ζήσει αρκετές χάρη των εκπομπών- που να έρχεται ούτε καν κοντά σε σχέση με το πόσα πολλά σου δίνει η ανατροφή ενός παιδιού, το να μεγαλώνεις ένα παιδί.

Άρα λοιπόν λέω θετικό μου ακούγεται. Ούτε ότι ντε και καλά πρέπει να κάνουμε, αλλά θα το έβλεπα σαν μία θετική εξέλιξη στη ζωή μας, αν έρθει. Και να μην έρθει και τα δύο μας παιδάκια είναι υπεραρκετά».