Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: «Υποχρεωτικό digital detox, αλλά αξίζει»

Από τη Φινλανδία στην Εσθονία κι από κει στη Λετονία. Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα είναι λάτρεις των ταξιδιών και αυτό προσπαθούν να περάσουν στις δίδυμες κόρες τους.

Τώρα που τα παιδιά έγιναν 4 χρόνων οι διακοπές στο εξωτερικό είναι στο μόνιμο πλάνο του ζευγαριού γιατί θέλουν να αποκτήσουν την κουλτούρα του ταξιδιώτη και να γίνουν κι αυτές πολίτες του κόσμου σαν τους γονείς τους!

Στάση για… σέλφι

Ο Σάκης και η Χριστίνα μαζί με τη Φιλίππα και την Αριάνα ξεκίνησαν το ταξίδι τους με αυτοκίνητο που νοίκιασαν στη Φινλανδία. Από κει πήγαν στην Εσθονία και λίγο πριν αναχωρήσουν για Λετονία πήγαν στο λούνα παρκ όπου ο μπαμπάς τους έριξε κάτι τενεκεδάκια και κέρδισε δύο σκαντζόχοιρους για τα κοριτσάκια του.

Κάποια στιγμή που η οικογένεια σταμάτησε για παγωτό και τα κοριτσάκια είχαν 5 λεπτά να ασχοληθούν με κάτι χωρίς να γκρινιάζουν ή να παραπονιούνται η Μπόμπα βρήκε ευκαιρία να τραβήξει μια οικογενειακή φωτογραφία, να την ανεβάσει στο Instagram και να σχολιάσει: «Roadtrip με δύο παιδιά 4 χρόνων και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει κινητό και social media! Υποχρεωτικό digital detox, αλλά αξίζει!!! Φινλανδία, Εσθονία και σήμερα φεύγουμε για Λετονία! Μια από τις λίγες σέλφις που καταφέραμε να βγάλουμε και αυτό γιατί τρώνε παγωτό». Βέβαια λίγη ώρα μετά έκαναν ένα επαγγελματικό τους story στα social media, οπότε το detox πήγε μάλλον περίπατο!