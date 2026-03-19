Χρήστος Μενιδιάτης: «Ο πατέρας μου έδινε πολλή σημασία στην υστεροφημία του, ήταν η περιουσία του»

Ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και μίλησε για το πώς γνωρίστηκαν οι γονείς του, αλλά και την περιουσία που άφησε ο πατέρας του φεύγοντας από τη ζωή. «Ο πατέρας μου έμενε στο Μενίδι, η μητέρα μου στους Αγίους Αναργύρους. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας συνδέει τα δύο αυτά μέρη. Ο πατέρας μου έπαιρνε το αυτοκίνητό του για να πάει στην Columbia για να ηχογραφήσει και περνούσε μπροστά από το σπίτι που ζούσε η μητέρα μου. Τότε ήταν ήδη πολύ γνωστός. Η μητέρα μου, που ήταν τότε 9 - 10 χρόνων, έβγαινε στο μπαλκόνι για να δει τον Μενιδιάτη που θα περάσει με το αυτοκίνητο.

Περνούν τα χρόνια και μια μέρα ξαναπερνά ο πατέρας μου και είναι στη στάση του λεωφορείου η μητέρα μου, σταματάει και τη ρωτάει: πάτε κάπου, εκείνη φοβισμένη όμως αρνήθηκε. Μετά από χρόνια ο πατέρας μου μού είπε πως από κείνη τη στιγμή κατάλαβε πως ήθελε να γίνει γυναίκα του! Με μάγεψε, ένιωσα ότι ερωτευόμουν σαν παιδί πάλι, μου είπε γιατί τότε εκείνος ήταν 41 και η μητέρα μου 17 ετών. Τη δεύτερη φορά, την περίμενε έξω από το σπίτι, της φίλησε το χέρι, εκείνη όμως πάλι δεν ήθελε να μπει στο αυτοκίνητο. Μετά πήγε και τη ζήτησε από την οικογένειά της. Παντρεύτηκαν έναν χρόνο μετά».

«Ήταν μανιακός φίλος»

«Ο πατέρας μου ήξερε πολύ καλά τι ήθελε στη ζωή του. Και τι ήθελε να δημιουργήσει και τι ήθελε να αφήσει στο τέλος. Ήθελε να αφήσει το όνομα του, έδινε πάρα πολύ σημασία στην υστεροφημία του. Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που σας αφήνω είναι το όνομα μου μας έλεγε! Δεν θα βρεθεί ποτέ κανείς να σας πει κάτι κακό για μένα κι αυτός που θα το πει, κάτι άλλο συμβαίνει. Ήταν τόσο ακέραιος στη συμπεριφορά του, στον χώρο που δούλευε, στους φίλους του. Ήταν μανιακός φίλος! Δηλαδή, όταν ήσουν φίλους του Μενιδιάτη, ήσουν 100% εκεί».