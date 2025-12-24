«Χρυσές» δουλειές πριν από τα Χριστούγεννα: Sold out κομμωτήρια και νύχια μέχρι το 2026

Μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα και τα μόνα ραντεβού σε κομμωτήρια και κέντρα περιποίησης νυχιών που βρίσκει κανείς διαθέσιμα, είναι πλέον από το νέο έτος. Όσοι δεν προνόησαν και δεν προγραμμάτισαν εγκαίρως τα ραντεβού τους μάλλον θα μείνουν απεριποίητοι τις γιορτές καθώς οι περισσότεροι έχουν κάνει την κράτησή τους εδώ και πολλές εβδομάδες.

«Γίνεται ένας χαμός ήδη από τις 10 Δεκεμβρίου, προσπαθούμε να χωρέσουμε τις πελάτισσες όλες θέλουν να χτενιστούν τελευταία στιγμή γιατί είναι καλεσμένες. Τα μαλλιά πρέπει να κρατήσουν γιατί οι περισσότερες έχουν τραπέζια και την επόμενη ημέρα. Το επόμενο διαθέσιμο είναι 27 Ιανουαρίου» αναφέρει η ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου Μαρία Γιαννακάκη.

Οι επαγγελματίες κομμωτές τρίβουν τα χέρια τους καθώς τα τηλέφωνα χτυπούν αδιάκοπα και προσπαθούν να ..στριμώξουν όση περισσότερη πελατεία μπορούν περιμένοντας και φέτος τις «χρυσές» εισπράξεις των ημερών οι οποίες αγγίζουν και το 40% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Την τιμητική τους στα κομμωτήρια για τις ημέρες των εορτών έχουν για τις γυναίκες τα ιδιαίτερα χτενίσματα και οι τεχνικές εργασίες βαφείου ενώ για τους άνδρες το κούρεμα προκειμένου να υποδεχθούν ανανεωμένοι τη νέα χρονιά.

«Σαφώς και υπάρχει κινητικότητα στα ραντεβού αλλά θα έλεγα πως πανελλαδικά είναι λίγο μειωμένη κίνηση, ίσως είναι καλύτερα στα αστικά κέντρα αλλά σε σχέση με πέρυσι οι πελάτες είναι συγκρατημένοι. Ωστόσο είναι πολλοί συνάδελφοι που δουλεύουν στο σπίτι ενώ και οι νέες συσκευές μαλλιών που υπάρχουν στο εμπόριο βοηθούν τις πελάτισσες να φτιάξουν μόνες τους τα μαλλιά τους» μας αναφέρει η επίτιμη πρόεδρος της Κλαδικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κουρεών – Κομμωτών Ελλάδος Μαρία Σωτηροπούλου.

Sold out και τα κέντρα περιποίησης νυχιών

Ίδια όμως είναι και η εικόνα στα κέντρα περιποίησης άκρων όπου τα ραντεβού είναι κλεισμένα μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του 2026.

Οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν το ημιμόνιμο μανικιούρ και πεντικιούρ που έχει μεγαλύτερη διάρκεια ενώ πολλές είναι εκείνες που επιλέγουν και τα τεχνητά νύχια που χρειάζονται συντήρηση μόνο μια φορά το μήνα.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ραντεβού διαθέσιμο για μανικιούρ πεντικιούρ παρότι οι περισσότερες πελάτισσες έχουν κλείσει τα ραντεβού τους βδομάδες πριν. Μόνο από κάποια ακύρωση θα προκύψει κενό και αυτό πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε δυστυχώς όμως κάποιες μάλλον θα μείνουν παραπονεμένες» μας επισημαίνει η ιδιοκτήτρια κέντρο περιποίησης νυχιών Μαρία Γρατσιάνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ πάντως οι τιμές για υπηρεσίες σε κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας αυξήθηκαν το 12μηνο Νοέμβριου 2024 – 2025 κατά 4,1%. Ωστόσο όπως φαίνεται αυτό δεν πτοεί όσους θέλουν να περιποιηθούν μαλλιά και νύχια για τις ημέρες των εορτών.