Χρυσό βραβείο για την Αθήνα στα Best City Awards – Μπροστά στη μάχη κατά της ενεργειακής φτώχειας

Μια διάκριση με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα απέσπασε η Αθήνα στα Best City Awards, κερδίζοντας το Χρυσό Βραβείο για τη λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ) του Δήμος Αθηναίων.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο Σεράφειο, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα , στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ενεργειακή κρίση δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές.

450 ευάλωτα νοικοκυριά στο «ραντάρ» – Τα νούμερα που κάνουν τη διαφορά

Το Γραφείο, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2024 και λειτουργεί μέσω της Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε., έχει ήδη αξιολογήσει περίπου 700 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα.



Από αυτά:

450 κρίθηκαν ενεργειακά ευάλωτα

88 καταγράφηκαν στο όριο της ενεργειακής φτώχειας

240+ νοικοκυριά απαλλάχθηκαν από δημοτικά τέλη

85.000 λαμπτήρες LED διανεμήθηκαν

450+ κάρτες ενεργειακής ωφέλειας παραδόθηκαν

Και όχι, δεν είναι μόνο στατιστική. Σε μία μονογονεϊκή οικογένεια εξασφαλίστηκε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια – μια κίνηση με ισχυρό κοινωνικό συμβολισμό.

Δούκας: «Η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι θεωρία»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ήταν ξεκάθαρος, η ενεργειακή φτώχεια είναι καθημερινότητα για χιλιάδες οικογένειες. Η δημοτική αρχή, όπως ανέφερε, επιδιώκει μια Αθήνα «χωρίς ενεργειακούς αποκλεισμούς», επενδύοντας σε πρακτικές λύσεις και όχι σε γενικές διακηρύξεις.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι δηλώσεις της διοίκησης της Αναπτυξιακής Αθήνας, με τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη να κάνει λόγο για «μετρήσιμα αποτελέσματα» και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ελισσαίος Σαρμάς να επισημαίνει ότι το ΓΑΕΦ αποτελεί παράδειγμα αξιοποίησης τεχνογνωσίας και συνεργειών προς όφελος των ευάλωτων πολιτών.

Πώς λειτουργεί το ΓΑΕΦ – Από τη διάγνωση στην παρέμβαση

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας δεν περιορίζεται σε παροχές.

Με πιστοποιημένους ενεργειακούς συμβούλους:

Χαρτογραφεί το ενεργειακό αποτύπωμα των νοικοκυριών

Προτείνει εξατομικευμένες λύσεις εξοικονόμησης

Υποστηρίζει τη διαδικασία απαλλαγής από δημοτικά τέλη

Παρέχει Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας για προϊόντα ενεργειακής αναβάθμισης

Η στόχευση είναι σαφής: μείωση κόστους ενέργειας, βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και ουσιαστική κοινωνική προστασία.

Ενεργειακή δικαιοσύνη σε επίπεδο πόλης

Η διάκριση στα Best City Awards δεν είναι απλώς μια τιμητική πλακέτα. Είναι πολιτικό σήμα. Σε μια περίοδο που το ενεργειακό κόστος πιέζει νοικοκυριά και το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας, η Αθήνα επιχειρεί να τοποθετηθεί ως πόλη που επενδύει στη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση.

Το στοίχημα τώρα δεν είναι η βράβευση. Είναι η κλιμάκωση. Γιατί αν τα 450 νοικοκυριά είναι η αρχή, η πραγματική δοκιμασία είναι πόσο γρήγορα και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το μοντέλο.