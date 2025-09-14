Χρυσοστόμου: «Πάντα με φοβίζει το μέλλον... τι θα γίνει στην προσωπική μου ζωή, στην επαγγελματική»

Αεικίνητος και φιλοσοφημένος ο Γιώργος Χρυσοστόμου, που περιοδεύει με τους «Όρνιθες» και ετοιμάζεται για το «Τέλος του παιχνιδιού» που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο φθινόπωρο στο θέατρο Ιλίσια, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Elle» και μοιράστηκε τις σκέψεις του για την ζωή του.

«Πάντα με φοβίζει το μέλλον και όχι θεωρητικά αλλά πολύ πρακτικά. Τι θα γίνει στην προσωπική μου ζωή, στην επαγγελματική, στην συναισθηματική, στη σχέση μου με τον κόσμο. Το μέλλον κουβαλά μια φυσική τάση προς την ανησυχία, όπως το παρελθόν φέρει συνήθως μια λύπη. Το μόνο που μπορώ όμως να βιώσω είναι το τώρα, γιατί στο παρόν χάνει τη δύναμη του ο φόβος» εξομολογήθηκε.



Και συνεχίζοντας τη σκέψη του ανέφερε: «Νιώθω μια ησυχία στη σκέψη ότι όλα κάποτε τελειώνουν. Ίσως γιατί έχουν τελειώσει πολλά πράγματα στη ζωή μου και κάθε τέλος όσο επώδυνο κι αν είναι, ή άφορα κάτι κακό, φέρνει πάντα μαζί του ένα πένθος αλλά και μια αρχή».





«Αν υποθέσουμε ότι κάτι πρέπει να τελειώσει τι θα ήθελε να είναι αυτό;». «Ο φόβος. Αν και σε μικρή ποσότητα ίσως είναι απαραίτητος, θα ήθελα να σταματήσει αυτό που με κρατάει κολλημένο ταυτοχρόνως στο πίσω και στο μπροστά. Να υπάρξει ένα λίγο πιο ισχυρό παρόν» παραδέχθηκε.



«Θα ήθελα δύο φτερά για να πετάξω στην Ιρλανδία, σε έναν φάρο και να μείνω για λίγο εκεί. Αυτό είναι ένα από τα όνειρά μου. Κι αν το δούμε συμβολικά, θα πεταγόμουν σε ένα σπίτι Χριστούγεννα με φλοκάτες, ανεμελιά, κάπου που να μη με νοιάζει τίποτα. Να σταματήσει να υπάρχει αυτό το «ουφ». Να μπορώ να πω «αχ κοίτα γίνεται και χωρίς αναστεναγμό».