“Company of the Year” o ΟΦΕΤ στα Best In Pharmacy – Διακρίθηκε με 13 βραβεία

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) ξεχώρισε στα βραβεία Best In Pharmacy 2025, κατακτώντας και τη μεγαλύτερη διάκριση της βραδιάς, Company of the Year. Οι βιομηχανίες του Ομίλου, UNI-PHARMA και InterMed, απέσπασαν επιπλέον 12 βραβεία για προϊόντα και καμπάνιες τους, στη διοργάνωση-θεσμό για τον φαρμακευτικό και ευρύτερο χώρο της υγείας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, από τη Boussias Events.

Η UNI-PHARMA τιμήθηκε με Gold & Platinum βραβείο για το ενημερωτικό site End Of Pain, που καθοδηγεί τον ασθενή στην επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος για την ανακούφιση κάθε τύπου πόνου. Επιπλέον, απέσπασε τρία Gold βραβεία για το λανσάρισμα του Repel Spray (εντομοαπωθητικό για παιδιά και ενήλικες), το επαναλανσάρισμα του Repel Antilice (αντιφθειρικό προϊόν) και την καμπάνια marketing για το Recigar, το νέο προϊόν για την οριστική διακοπή του καπνίσματος.

Με Bronze βραβείο διακρίθηκε και το συμπλήρωμα διατροφής Tonosan Men’s LBD Boost, για την ενίσχυση της ανδρικής λίμπιντο και της σεξουαλικής υγείας.

Η InterMed απέσπασε τρία Gold βραβεία:

– Για το Luxurious SunCare BB Compact SPF50+, compact BB cream σε τρεις αποχρώσεις (κατηγορία: καλύτερο προϊόν μακιγιάζ)

– Για το Luxurious SunCare Sun Protection Drops 50+, προϊόν υψηλής αντηλιακής προστασίας που λανσαρίστηκε την άνοιξη του 2025 με μεγάλη επιτυχία (καλύτερο αντηλιακό προϊόν).

– Και για τις οφθαλμικές σταγόνες Optofresh Probio Relief (κατηγορία: καλύτερο προϊόν για ποιότητα ζωής και καλύτερη υγεία).

Επιπλέον, η InterMed τιμήθηκε με τρία Silver βραβεία:

– Για τον ορό προσώπου The Skin Pharmacist Niacinamide & Zinc (κατηγορία: καλύτερο προϊόν περιποίησης προσώπου).

– Για το Eva Intima Biolact pH 3.5 (κατηγορία: καλύτερο προϊόν για τη γυναίκα).

– Και για τη συνολική της online & social media marketing καμπάνια, με ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στο TikTok από τις αρχές του 2025.

Η αναγνώριση του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στα Best In Pharmacy 2025 αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση της επιστημονικής αριστείας, της τεχνογνωσίας, της υπευθυνότητας και του πάθους με τα οποία οι εταιρείες του Ομίλου υπηρετούν καθημερινά τον τομέα της φαρμακευτικής φροντίδας.