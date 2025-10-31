Στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας FCEM World Congress 2025

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) υποδέχεται από τις 4 & 5 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα, στο Wyndham Grand Athens, το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – FCEM World Congress 2025, τη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση για τη γυναικεία ηγεσία και επιχειρηματικότητα.

Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales) συμπληρώνει 80 χρόνια δράσης και ενώνει περισσότερες από 5 εκατομμύρια γυναίκες επιχειρηματίες σε 120 χώρες. Με κεντρικό σύνθημα «80 Years of Women Leading Entrepreneurial Legacy for Sustainable Futures», το συνέδριο φέρνει στην Ελλάδα προσωπικότητες με παγκόσμια επιρροή και εμπειρία.

Στο συνέδριο θα είναι παρόντες διεθνούς φήμης ομιλήτριες- ομιλητές και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό κόσμο, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και εθνικών θεσμών, που όλες και όλοι, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της γυναικείας ηγεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανάμεσά τους, η Α.Β.Υ. Sheikha Dr. Hissah Saad Abdulah Salem Al-Sabah του Κουβέιτ, Πρόεδρος του Council of Arab Businesswomen, η Dr.Marie Christine OGHLY, Vice Chair of the ICC - World Chambers Federation and the World President FCEM, η Elisa Fernández, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια του UN Women για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, η Α.Β.Υ Shaikha Hend Bint Salman Al Khalifa του Μπαχρέιν, Πρόεδρος του Children and Mothers Welfare Society, και ο Prof. Johan Wiklund, Καθηγητής Επιχειρηματικότητας στο Syracuse University (ΗΠΑ).

Παράλληλα, στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και διεθνών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι δικτύων όπως το W20 , το Global Entrepreneurship Network, το WINNET Europe , και το Balkan Women Coalition B-WCo επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα και τη διεθνή ακτινοβολία της διοργάνωσης.

Με τη διεξαγωγή του συνεδρίου, ο ΣΕΓΕ αναδεικνύει την Ελλάδα ως κόμβο καινοτομίας και εξωστρέφειας, ενισχύοντας το παγκόσμιο δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας και φέρνοντας τη φωνή των Ελληνίδων επιχειρηματιών στο διεθνές προσκήνιο.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ιστοσελίδα.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών, με Χρυσούς Χορηγούς την Τράπεζα Πειραιώς και την OECON Group, Αργυρό Χορηγό το Betsson Foundation και Χάλκινους Χορηγούς την Enterprise Greece, τον Δήμο Αθηναίων και τη ΣΤΑΣΥ – Σταθερές Συγκοινωνίες.

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: Aegean Airlines

Συνεργαζόμενοι Φορείς: ICAP CRIF S.A., ForMe ΚοινΣΕπ και το Game of Money