CrediaBank: Εφικτός ο στόχος για πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ το 2025

Ο στόχος για πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ εφέτος είναι εφικτός, ενώ η CrediaBank αναμένεται να ισχυροποιήσει τα μεγέθη της μέσω των συνεργειών που προκύπτουν από την πλήρη ενοποίηση της Παγκρήτιας, αλλά και από την επικείμενη συνεργασία με την HSBC Μάλτας. Το παραπάνω ανέφερε η CEO της Τράπεζας κα. Ελένη Βρεττού κατά την τοποθέτηση της στην ενημέρωση των επενδυτών το πρωί της Δευτέρα, με αφορμή την ανακοίνωση των μεγεθών του 2 τριμήνου.

«Ο δείκτης CET1 αναμένεται στο τέλος του 2025 να ανέλθει στο 11% από 10,4% που ήταν το πρώτο εξάμηνο του έτους μέσω της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, πωλήσεις μη βασικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και συνθετικής τιτλοποίησης» ανέφερε η κα. Βρεττού ενώ επανέλαβε πως ο στόχος για τον συγκεκριμένο δείκτη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις που μπορεί να θέσει η ΕΚΤ στη βάση της εξαγοράς της HSBC Μάλτας. Προς ώρας δεν υπάρχει ξεκάθαρό πλαίσιο, καθώς ο διάλογος με τις ρυθμιστικές - εποπτικές αρχές δεν έχει ακόμη ξεκινήσει σχετικά με την εξαγορά της μαλτέζικης τράπεζας.

Η λειτουργική συγχώνευση των συστημάτων Attica Bank - Παγκρήτια έχει πλέον ολοκληρωθεί, και η CrediaBank λειτουργεί πλέον ως ενιαία οντότητα, τεχνολογικά και λειτουργικά, γεγονός που ουσιαστικά σηματοδοτεί την πλήρη ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ των δύο πρώτων. «Ήταν ένα απαιτητικό και εξαιρετικά πολύπλοκο έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά τη νομική συγχώνευση, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του προσωπικού και των συνεργατών μας», όπως ανέφερε η κα. Βρεττού.