CrediaBank: Η Βρεττού υπόσχεται τράπεζα «όχι τη μεγαλύτερη, αλλά την καλύτερη» - Το νέο μοντέλο

Η CrediaBank ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στο Κολωνάκι και βάζει νέα στάνταρ στην τραπεζική εμπειρία: χωρίς ραντεβού, με ταμεία ανοιχτά όλη την ημέρα και ψηφιακή εξυπηρέτηση μετά το ωράριο. «Θέτουμε σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας», τονίζει η CEO Ελένη Βρεττού σε συνέντευξη στο newmoney, εξηγώντας πως τα καταστήματα έχουν σχεδιαστεί για όλους, με προσβασιμότητα και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Το μεγάλο deal με τη Μάλτα

Η συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Μάλτας αλλάζει ριζικά την εικόνα της τράπεζας. «Η συναλλαγή επιταχύνει την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού πλάνου μας και δημιουργεί σημαντική υπεραξία για όλους τους μετόχους μας», λέει η Ελένη Βρεττού . Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η CrediaBank θα διπλασιάσει το ενεργητικό της πάνω από τα 15 δισ. ευρώ, θα ενισχύσει την κερδοφορία κατά 90-100 εκατ. ετησίως και θα έχει καταθέσεις που θα αγγίζουν τα 12 δισ. ευρώ.

Στρατηγική με σεβασμό στην τοπική αγορά

Στη Μάλτα, η τράπεζα δεν έρχεται να «πατήσει» πάνω σε μια έτοιμη δομή, αλλά να επενδύσει. «Στόχος μας δεν είναι απλώς να διατηρήσουμε το τοπικό πελατολόγιο, αλλά να αναπτυχθούμε περαιτέρω», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως θα διατηρηθεί όλο το προσωπικό και η ανώτατη διοίκηση, ώστε να υπάρχει συνέχεια στη σχέση με τους πελάτες.

Από τις συγχωνεύσεις στην εδραίωση

Η ενοποίηση τριών τραπεζών στην Ελλάδα ολοκληρώνεται και η εμπειρία αυτή δίνει σιγουριά για τη μετάβαση στη Μάλτα. «Η διοικητική ομάδα της CrediaBank διαθέτει πλέον αποδεδειγμένα ιστορικό επιτυχούς ενσωμάτωσης τραπεζικών δραστηριοτήτων», υπογραμμίζει η Βρεττού, διευκρινίζοντας ότι η HSBC Μάλτας θα παραμείνει ανεξάρτητη θυγατρική και εισηγμένη στο τοπικό χρηματιστήριο.

Ρυθμοί ανάπτυξης πιο γρήγοροι από την αγορά

Η CrediaBank εμφανίζει σήμερα ρυθμούς ανάπτυξης ταχύτερους από τον μέσο όρο της αγοράς, με μερίδιο περίπου 10% στην πιστωτική επέκταση. «Ο ετήσιος στόχος της καθαρής πιστωτικής επέκτασης πάνω από 1 δισ. ευρώ και των 2 δισ. ευρώ σε νέες εκταμιεύσεις είναι απόλυτα ορατός και επιτεύξιμος», επισημαίνει.

Η πρόκληση των κεφαλαίων

Η τράπεζα ενισχύει την κεφαλαιακή της θέση με συνδυασμό οργανικής κερδοφορίας, τιτλοποιήσεων και αποεπενδύσεων. «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ενισχύσαμε περαιτέρω τα κεφάλαιά μας με μια καινοτόμο συναλλαγή που ήταν η ταυτόχρονη έκδοση υβριδικών ομολόγων Τ2 και ΑΤ1», αποκαλύπτει η Βρεττού, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση «πρωτοφανή επιτυχία».

Δημόσιο και μέτοχοι

Η συμμετοχή του Δημοσίου παραμένει καθοριστική. «Οι μέτοχοί μας έχουν ήδη διπλασιάσει την αξία της επένδυσής τους μετά τη συμφωνία για την HSBC Μάλτας. Το Ελληνικό Δημόσιο ανακτά το σύνολο της επένδυσής του και μπορεί να προσδοκά ακόμη και κέρδη», τονίζει η CEO, μιλώντας για μια «ηθική δικαίωση».

Η επόμενη μέρα

Με ισχυρά μεγέθη, διεθνές αποτύπωμα και ξεκάθαρο στρατηγικό σχέδιο, η CrediaBank περνά από τη φάση των συγχωνεύσεων σε αυτή της σταθεροποίησης. Όπως λέει η Ελένη Βρεττού, «Η τράπεζα, απαλλαγμένη από τα κόκκινα δάνεια και τα “βαρίδια” του παρελθόντος, έχει πλέον εστιάσει στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας».



Και το μήνυμα κλείνει με την ατάκα που συνοψίζει όλο το όραμα: «Δεν θέλουμε να γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα. Θέλουμε να γίνουμε η καλύτερη».