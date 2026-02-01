CUPRA: Νέες τιμές και προωθητικά προγράμματα

H Τεχνοκάρ M.A.E.Ε. υποδέχεται το νέο έτος με νέες ανταγωνιστικές τιμές καθώς και με ελκυστικά, προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη τη γκάμα CUPRA. Οι νέες εμπορικές ενέργειες προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη σε βενζινοκίνητες, Plug-in Hybrid, αμιγώς ηλεκτρικές και ήπια υβριδικές εκδόσεις, καθιστώντας τα μοντέλα της μάρκας ακόμα πιο ανταγωνιστικά.

Το CUPRA Leon, που ξεχωρίζει για τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα του, διατίθεται πλέον στις εκδόσεις 1,5 lt με μειωμένη τιμή κατά €500:

Έκδοση Τιμή Νέα Τιμή Διαφορά

Leon 1.5 150HP 31.490€ 30.990€ -500€

Leon 1.5 150HP DSG MHEV 33.990€ 33.490€ -500€

Αντίστοιχα, το best seller μοντέλο της μάρκας, το CUPRA Formentor, προσφέρεται με μειωμένη τιμή κατά €1.000 επίσης στις εκδόσεις 1,5 lt:

Έκδοση Τιμή Νέα Τιμή Διαφορά

Formentor 1.5 150HP 35.490€ 34.490€ -1.000€

Formentor 1.5 150HP DSG MHEV 35.490€ 34.490€ -1.000€

Παράλληλα, για όλα τα μοντέλα Plug-in Hybrid, ισχύει προωθητικό πρόγραμμα με συνολικό όφελος για τον πελάτη που ανέρχεται σε €4.000:

Έκδοση Αρχική τιμή Τελική τιμή με προωθητικό

CUPRA Leon PHEV 204HP 44.490€ 40.490€

CUPRA Leon PHEV 272HP 47.490€ 43.490€

Έκδοση Αρχική τιμή Τελική τιμή με προωθητικό

CUPRA Formentor PHEV 204HP 45.990€ 41.990€

CUPRA Formentor PHEV 272HP 48.990€ 44.990€

Έκδοση Αρχική τιμή Τελική τιμή με προωθητικό

CUPRA Terramar PHEV 204HP 48.490€ 44.490€

CUPRA Terramar PHEV 272HP 51.790€ 47.490€



Σημειώνουμε πως και τα τρία PHEV μοντέλα της CUPRA προσφέρουν πλήρως ηλεκτρική αυτονομία για περισσότερα από 100 χλμ, ενώ παραμένουν κάτω από το όριο εκπομπών των 50gr CO2/km.



Επιπλέον, για όλες τις εκδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, που προσφέρονται σε νέες ανταγωνιστικές τιμές , CUPRA Born και Tavascan, ισχύουν προωθητικά οφέλη ύψους €4.000 και €3.000 αντίστοιχα:

CUPRA Born

Έκδοση Αρχική τιμή Τελική τιμή με προωθητικό

59KW 204HP 37.990€ 33.990€

59KW 231HP 40.990€ 36.990€

79KW 231HP 44.990€ 40.990€

79KW 326 VZ 49.990€ 45.990€

CUPRA Tavascan

Έκδοση Αρχική τιμή Τελική τιμή με προωθητικό

77KW 286HP ENDURANCE 45.990€ 42.990€

77KW 286HP ADRENALINE 51.490€ 48.490€

77KW 340HP VZ 4WD 56.990€ 53.990€

77KW 340HP VZ 4WD ADRENALINE 60.490€ 57.490€

77KW 340HP VZ 4WD EXTREME 65.490€ 62.490€



Τέλος, για τις εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV & 1.5 MHEV ULTRA προσφέρεται όφελος €2.000 ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του μοντέλου στην κατηγορία του.



Οι νέες μειωμένες τιμές καθώς και τα νέα προωθητικά προγράμματα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει προηγμένη τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις και δυναμικό design για όλους.