Εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών για CUPRA & SEAT

H SEAT & CUPRA έθεσαν σε λειτουργία το εργοστάσιο στο Martorell, ένα σημαντικό ορόσημο στον μετασχηματισμό τόσο της εταιρείας όσο και της χώρας, αφού τοποθετεί την Ισπανία ως κόμβο ηλεκτροκινητικότητας στην Ευρώπη. Η έναρξη αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής μπαταριών του Volkswagen Group, η οποία συνδυάζει την εσωτερική παραγωγή με την προμήθεια κυψελών από τρίτους, ώστε να επιτευχθεί μέγιστη ευελιξία με μόνιμη πρόσβαση σε καινοτομίες, τεχνολογίες και αλυσίδες εφοδιασμού.

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Καταλονίας Salvador Illa, o Υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού Jordi Hereu, o Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της SEAT & CUPRA, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Volkswagen Group, Brand Group Core, CEO της Volkswagen Thomas Schäfer και ο CEO της SEAT & CUPRA, Markus Haupt, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας. Με την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα καθοριστικό βήμα στη διαδικασία εξηλεκτρισμού της για τη σειριακή παραγωγή των CUPRA Raval & Volkswagen ID. Polo από το 2026 και μετά. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει ηγηθεί του project Electric Urban Car Family για το Brand Group Core του Volkswagen Group: τέσσερα ηλεκτρικά μοντέλα, από τρεις διαφορετικές μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία.

H SEAT & CUPRA έθεσαν σε λειτουργία το εργοστάσιο στο Martorell, ένα σημαντικό ορόσημο στον μετασχηματισμό τόσο της εταιρείας όσο και της χώρας, αφού τοποθετεί την Ισπανία ως κόμβο ηλεκτροκινητικότητας στην Ευρώπη.



«Η έναρξη λειτουργίας αυτού του εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών αποτελεί σημείο καμπής στην ιστορία της SEAT και της CUPRA. Σήμερα βλέπουμε πως η φιλοδοξία μας γίνεται πραγματικότητα: είμαστε έτοιμοι να παράγουμε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ισπανία, που θα καταστήσουν την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλη την Ευρώπη,» δήλωσε ο Marcus Haupt CEO SEAT & CUPRA.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, κάναμε μία ιστορική επένδυση για να καθιερώσουμε την Ισπανία ως στρατηγική τοποθεσία και ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την ηλεκτροκίνηση. Σήμερα με την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο για το Volkswagen Group, την Ισπανία και την Ευρώπη,» είπε ο Thomas Schäfer Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου SEAT & CUPRA, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Volkswagen Group (Brand Group Core), CEO της μάρκας Volkswagen.

Το εργοστάσιο συστημάτων συναρμολόγησης μπαταριών – καθοριστικό για τον εξηλεκτρισμό του Martorell

Χτισμένο περίπου σε δύο χρόνια, με επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ, το εργοστάσιο συστημάτων συναρμολόγησης μπαταριών, αποτελεί βασική εγκατάσταση στον μετασχηματισμό του Martorell προς τον εξηλεκτρισμό. Καλύπτει 64.000 τ.μ. και έχει τη δυνατότητα να συναρμολογεί ένα σύστημα μπαταρίας κάθε 45 δευτερόλεπτα, που αντιστοιχεί σε 1.200 συστήματα μπαταριών την ημέρα και 300.000 τον χρόνο.

Από το 2026 και μετά, θα τροφοδοτεί αποκλειστικά τις γραμμές παραγωγής των CUPRA Raval & Volkswagen ID. Polo, μεταφέροντας τα συστήματα μπαταριών αυτόματα στο εργοστάσιο συναρμολόγησης μέσω μιας γέφυρας 600μ. Αυτή η μοναδική λύση, μαζί με 11.000 ηλιακά πάνελ στην οροφή, τα οποία θα παρέχουν το 70% της απαιτούμενης ενέργειας για τη διαδικασία συναρμολόγησης των μπαταριών, συμβάλει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και εξασφαλίζει μία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή. Επιπλέον, ένα σύστημα συλλογής νερού με χωρητικότητα ισοδύναμη με τρία ολυμπιακά κολυμβητήρια, ενισχύει τη δέσμευση του εργοστασίου για αποδοτική χρήση πόρων και ολοκληρωμένη βιωσιμότητα.

Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών σηματοδοτεί την τελική φάση της διαδικασίας μετασχηματισμού που ξεκίνησαν η SEAT & CUPRA το 2020. Μαζί με το Volkswagen Group και τους συνεργάτες του, η εταιρεία έχει επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία για να μετατρέψει τη χώρα σε σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα. Από το συνολικό ποσό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί αποκλειστικά για τον εξηλεκτρισμό του Martorell, το οποίο καθιερώνεται ως ευέλικτο εργοστάσιο ικανό να παράγει 100% ηλεκτρικά, υβριδικά και αποδοτικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης για διάφορες μάρκες του Ομίλου Volkswagen, προσφέροντας το καλύτερο και από τους δύο κόσμους για την κάλυψη των αναγκών των πελατών. Αυτός ο μετασχηματισμός ενισχύει τη θέση του Martorell, ως τρίτου μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής του Ομίλου στην Ευρώπη, υπεύθυνου για περίπου το 25% των οχημάτων που παράγονται στην Ισπανία, με στόχο να φτάσει σε μέγιστη δυναμικότητα 600.000 μονάδων ετησίως, εκ των οποίων έως 300.000 θα μπορούσαν στο μέλλον να είναι ηλεκτρικά οχήματα (BEVs).

CUPRA Raval: η έναρξη μιας νέας εποχής για τη μάρκα

Το CUPRA Raval, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του τον Μάρτιο του 2026 στη Βαρκελώνη, θα είναι το πρώτο μοντέλο της σειράς Electric Urban Car Family που θα φτάσει στην αγορά. Με εντυπωσιακό σχεδιασμό, ηλεκτρική απόδοση και ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες της νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων. Βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+ της Volkswagen και με κίνηση στους εμπρός τροχούς, το CUPRA Raval προσφέρει μία δυναμική και συναρπαστική εμπειρία με επίκεντρο τον οδηγό. Με μόλις 4μ. μήκος, είναι συμπαγές αλλά χάρη στην οδηγική του συμπεριφορά, τον άνετο εσωτερικό χώρο και τον πρακτικό χώρο αποσκευών, έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για την πόλη αλλά για πολλά περισσότερα.

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, η SEAT & CUPRA ενισχύoυν τη δέσμευσή τoυς να βάλουν την Ισπανία «σε ηλεκτρικούς τροχούς» ως η μόνη εταιρεία που σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει και πουλάει αυτοκίνητα στην χώρα. Από το Martorell, SEAT & CUPRA ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη και προσιτή κινητικότητα, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

