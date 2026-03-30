Leon, Formentor, Terramar: Τα PHEV της CUPRA που καταργούν φόρους και συμβιβασμούς

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει το συναίσθημα από τη λογική. Η CUPRA, όμως, αποφάσισε να την καταργήσει. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που αποδίδει έως 272 PS, επιταχύνει με τη δύναμη ενός καθαρόαιμου σπορ μοντέλου, αλλά την ίδια στιγμή «καίει» λιγότερο από 1 λίτρο βενζίνης ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτό δεν είναι ένα σενάριο από το μέλλον· είναι η πραγματικότητα της δεύτερης γενιάς eHybrid συστημάτων της μάρκας.

Η CUPRA πίστεψε στην plug-in τεχνολογία πριν γίνει μόδα, και σήμερα θερίζει τους καρπούς αυτής της διορατικότητας. Στην καρδιά των Leon, Formentor και Terramar χτυπά ο εξελιγμένος 1.5 TSI κινητήρας με turbo μεταβλητής γεωμετρίας, ο οποίος συνεργάζεται αρμονικά με έναν ηλεκτροκινητήρα 116 ίππων. Το αποτέλεσμα; Μια εμπειρία οδήγησης που ορίζεται από τη ροπή των 330 Nm και τη δυνατότητα να καλύψετε έως και 130 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά. Σχεδόν διπλάσια αυτονομία από πριν, που σημαίνει ότι η καθημερινή σας διαδρομή προς το γραφείο μπορεί να είναι εντελώς αθόρυβη και δωρεάν, αφήνοντας τη βενζίνη μόνο για τις στιγμές που θέλετε να νιώσετε την πραγματική ελευθερία της ασφάλτου.

Μια τριάδα, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Η μαγεία της CUPRA κρύβεται στο ότι δεν σε αναγκάζει να αλλάξεις lifestyle για να γίνεις αποδοτικός. Προσφέρει το κορυφαίο plug-in σύστημα σε τρεις διαφορετικές «προσωπικότητες»:

CUPRA Leon: Η αναγέννηση του Hatchback

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από SUV, το Leon παραμένει η δήλωση του συνειδητοποιημένου οδηγού.

Με τη νέα «μύτη καρχαρία» και τα αιχμηρά Matrix LED φώτα, το Leon δεν περνά απλά, αλλά επιβάλλεται. Είτε επιλέξετε την κλασική σιλουέτα είτε την πρακτικότητα του Sportstourer, θα βρεθείτε σε ένα ψηφιακό cockpit (με οθόνη 12,9’’) που σας αγκαλιάζει, θυμίζοντάς σας σε κάθε στροφή γιατί αγαπάτε την οδήγηση.

CUPRA Formentor: Το αντισυμβατικό Icon

Το Formentor δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι το μοντέλο που δημιούργησε μια δική του κατηγορία. Συνδυάζει το ανάστημα ενός SUV με την ευελιξία ενός σπορ coupe.

Με τις λεπτομέρειες στο χρώμα του χαλκού και μια οδική συμπεριφορά που σε προκαλεί να πατήσεις το γκάζι, το Formentor eHybrid αποδεικνύει ότι η οικολογική συνείδηση μπορεί να έχει έντονο μεσογειακό ταπεραμέντο.

CUPRA Terramar: Η νέα διάσταση της περιπέτειας

Για εκείνους που οι ανάγκες μεγάλωσαν αλλά η ψυχή παραμένει ανήσυχη, το Terramar είναι η απάντηση. Ένα επιβλητικό μεσαίο SUV που δεν θυσιάζει τον σπορ χαρακτήρα στον βωμό της οικογένειας.

Με συρόμενα πίσω καθίσματα και κορυφαία ανάρτηση DCC, μεταμορφώνεται από ένα άνετο cruiser για τα παιδιά σε ένα δυναμικό εργαλείο οδήγησης για εσάς.

Το απόλυτο προνόμιο: Μηδενικός Εταιρικός Φόρος

Εδώ είναι που η CUPRA κλείνει το μάτι στον επαγγελματία και το στέλεχος επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα του 2024-2025, η επιλογή ενός CUPRA eHybrid δεν είναι μόνο μια δήλωση στυλ, αλλά μια πανέξυπνη οικονομική κίνηση.

Το "Golden Ticket" της αγοράς: Λόγω των χαμηλών εκπομπών CO2 (κάτω από 50 g/km) και της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων που διατηρείται κάτω από το όριο των 40.000€, τα Leon, Formentor και Terramar PHEV προσφέρουν μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης.

Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνετε ένα premium, πανίσχυρο αυτοκίνητο 204 ή 272 ίππων, χωρίς να επιβαρύνετε το προσωπικό σας εισόδημα με ούτε ένα ευρώ φόρου. Αν σε αυτό προσθέσετε το τρέχον προωθητικό πρόγραμμα της CUPRA που μειώνει την τιμή κατά 4.000€, η μετάβαση στην κατηγορία του «μηδενικού φόρου» γίνεται πιο δελεαστική από ποτέ.

Η ουσία πίσω από τους αριθμούς

Με τη νέα γενιά eHybrid, έχετε στα χέρια σας ένα αυτοκίνητο που σέβεται το περιβάλλον, το πορτοφόλι σας (μέσω της φοροαπαλλαγής και της χαμηλής κατανάλωσης) και, πάνω απ' όλα, την ανάγκη σας για συγκίνηση πίσω από το τιμόνι.

Ανακαλύψτε σήμερα την γκάμα Plug-In Hybrid της CUPRA. Γιατί η πραγματική πολυτέλεια είναι να τα έχεις όλα, χωρίς να πληρώνεις το τίμημα σε φόρους ή σε χαμένη οδηγική απόλαυση.