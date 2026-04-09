CUPRA Raval: Η επανάσταση των αστικών EV ξεκινά από τη Βαρκελώνη με 450χλμ αυτονομία

Η CUPRA δεν σταματά να αμφισβητεί τα καθιερωμένα και το αποδεικνύει για άλλη μια φορά με την παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval. Δεν πρόκειται για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, αλλά για μια ριζοσπαστική πρόταση που έρχεται να αποδείξει ότι η βιώσιμη μετακίνηση μπορεί να συνδυάζει στυλ, υψηλές επιδόσεις και ακατέργαστο συναίσθημα.

Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και έτοιμο να κατασκευαστεί στο εργοστάσιο του Martorell στη Βαρκελώνη, το Raval βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen. Το ραντεβού με τους οδηγούς έχει ήδη δοθεί για το καλοκαίρι του 2026, με την τιμή εκκίνησης του βασικού μοντέλου να τοποθετείται περίπου στις 26.000 ευρώ, καθιστώντας την ηλεκτρική επανάσταση πιο προσιτή από ποτέ.

Σχεδίαση που κόβει την ανάσα

Με μήκος μόλις 4 μέτρα, το Raval συνδυάζει τον αστικό δυναμισμό με την ευρυχωρία μοντέλων μεγαλύτερης κατηγορίας. Η σιλουέτα του, εμπνευσμένη από το επιθετικό «ρύγχος καρχαρία», αποπνέει ένταση και σφρίγος. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά: από τους προβολείς Matrix LED και το φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA, μέχρι τις κρυφές χειρολαβές που ενισχύουν την αεροδυναμική — την καλύτερη που έχει επιτευχθεί ποτέ σε μοντέλο της μάρκας.

Εσωτερικός κόσμος από το μέλλον

Πίσω από το τιμόνι, ο οδηγός βρίσκεται σε ένα πλήρως οδηγοκεντρικό cockpit με σπορ καθίσματα CUP Bucket. Η εμπειρία απογειώνεται με τον έξυπνο εσωτερικό φωτισμό Smart Light Next Generation, ο οποίος δεν είναι απλώς διακοσμητικός, αλλά επικοινωνεί με τον οδηγό, προβάλλοντας ακόμη και δυναμικά γραφικά στα πάνελ των θυρών. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα του, με τη χρήση 100% ανακυκλωμένων υλικών και καινοτόμων τεχνικών όπως η 3D πλέξη στα καλύμματα των καθισμάτων.

Επιδόσεις που προκαλούν δέος

Για όσους αναζητούν την απόλυτη ένταση, η έκδοση VZ (Veloz) είναι το «θηρίο» της γκάμας. Με ισχύ 226 PS και ροπή 290 Nm, επιταχύνει από τα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα. Η οδηγική εμπειρία θυμίζει go-kart, χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους και την ανάρτηση DCC Sport που προσαρμόζεται σε 15 στάδια.

Η αυτονομία δεν αποτελεί πλέον άγχος, καθώς η έκδοση Endurance υπόσχεται περίπου 450 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Επιπλέον, η προηγμένη τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει στο Raval να λειτουργεί ως ένα τεράστιο powerbank, τροφοδοτώντας εξωτερικές συσκευές όπως laptop ή ηλεκτρικά ποδήλατα.

CUPRA Raval: Τα Χαρακτηριστικά του "Επαναστάτη" με μία ματιά

• Διαστάσεις: Μήκος 4.046 mm, Μεταξόνιο 2.600 mm.

• Χώρος Αποσκευών: Εντυπωσιακά 441 λίτρα, χάρη στην απουσία εξαρτημάτων υψηλής τάσης στο πίσω μέρος.

• Κινητήρες: Επιλογές από 116 PS έως και 226 PS στην έκδοση VZ.

• Φόρτιση: Από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά (μπαταρία 52kWh) με ταχυφορτιστή DC.

• Τεχνολογία Αιχμής: Σύστημα infotainment 12,9 ιντσών με το πρώτο λειτουργικό Android OS σε CUPRA.

• Ήχος: Προαιρετικό σύστημα Sennheiser 12 ηχείων με ισχύ 475W για κρυστάλλινη ακουστική.

• Εξατομίκευση: Πρώτο μοντέλο με την ιριδίζουσα βαφή "Plasma", που αλλάζει χρώμα ανάλογα με το φως.

• E-Launch: Αποκλειστική λειτουργία εκκίνησης με ειδικά ηχητικά και φωτιστικά εφέ που θυμίζουν αγώνα.