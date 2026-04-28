CUPRA Formentor VZ5: Ο πεντακύλινδρος θρύλος των 390 ίππων ήρθε στην Ελλάδα

Δεν πρόκειται για ένα ακόμα SUV, αλλά για ένα συλλεκτικό κομμάτι μηχανολογικής τέχνης που πλέον πατάει επίσημα στους ελληνικούς δρόμους, έτοιμο να συγκινήσει όσους προλάβουν να το αποκτήσουν.

Μια σπάνια ευκαιρία για λίγους

Η λέξη «αποκλειστικότητα» συχνά χρησιμοποιείται καταχρηστικά, όμως στην περίπτωση του VZ5 είναι ο μόνος τρόπος να περιγραφεί η πραγματικότητα. Με την παραγωγή να περιορίζεται αυστηρά στις 4.000 μονάδες παγκοσμίως, το μοντέλο αυτό αποτελεί ήδη ένα «future classic». Το γεγονός ότι είναι διαθέσιμο στη χώρα μας με τιμή 69.990 €, δίνει στους Έλληνες λάτρεις της ταχύτητας την ευκαιρία να γίνουν μέρος ενός πολύ κλειστού club κατόχων.

Η καρδιά που χτυπά σε ρυθμό πέντε κυλίνδρων

Το μεγάλο μυστικό —και η γοητεία— του Formentor VZ5 κρύβεται κάτω από το καπό. Ο εμβληματικός πεντακύλινδρος κινητήρας 2.5 TSI δεν είναι απλώς ένα σύνολο μετάλλων· είναι ένας θρύλος των επιδόσεων. Με απόδοση 390 ίππων και ροπή 480 Nm, η δύναμη ξεσπά γραμμικά και καταιγιστικά.

Όμως, η ισχύς δεν είναι τίποτα χωρίς έλεγχο. Το VZ5 χρησιμοποιεί το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης 4DRIVE με τεχνολογία Torque Splitter. Το σύστημα αυτό κατανέμει τη ροπή ανάμεσα στους πίσω τροχούς με χειρουργική ακρίβεια, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να προσφέρει μια οδηγική εμπειρία που θυμίζει καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο, παρά το crossover ανάστημά του.

Σχεδίαση που κόβει την ανάσα

Εξωτερικά, το VZ5 δεν προσπαθεί να κρυφτεί. Η επιθετική του σιλουέτα τονίζεται από τις ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών σε χρώμα χαλκού (Copper), σήμα κατατεθέν της μάρκας. Ο πίσω διαχύτης με τις χαρακτηριστικές τετραπλές απολήξεις της εξάτμισης και οι λεπτομέρειες από ανθρακονήματα προδίδουν τον άγριο χαρακτήρα του.

Στο εσωτερικό, η εμπειρία απογειώνεται. Τα CUPBucket καθίσματα αγκαλιάζουν το σώμα, προετοιμάζοντας τον οδηγό για αυτό που ακολουθεί, ενώ ο ψηφιακός κόσμος της CUPRA προσφέρει όλη την απαραίτητη τεχνολογία χωρίς να αποσπά την προσοχή από την ουσία: την απόλαυση της οδήγησης.

Η επιβεβαίωση ενός επαναστατικού πνεύματος

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, το Formentor VZ5 είναι η κορυφαία έκφραση της CUPRA. Είναι η απάντηση σε όσους θεωρούν ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν χάσει τον χαρακτήρα τους. Με την επανακυκλοφορία αυτής της περιορισμένης έκδοσης, η μάρκα επιβεβαιώνει ότι το πάθος παραμένει η κινητήριος δύναμή της.

Για όσους αναζητούν το απόλυτο, το Formentor VZ5 δεν είναι απλώς μια αγορά, αλλά μια δήλωση αντισυμβατικότητας. Στην τιμή των 69.990 €, το πιο ισχυρό CUPRA της ιστορίας σας περιμένει να το δαμάσετε.