Η CUPRA τοποθετεί τον οδηγό στο επίκεντρο μέσα από τον Tom Felton

Η CUPRA αποκαλύπτει το «The Chosen One», μία από τις πιο τολμηρές καμπάνιες της μέχρι σήμερα, με πρωταγωνιστή τον διεθνώς αναγνωρισμένο ηθοποιό Tom Felton. Ο Βρετανός έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως Draco Malfoy στη διάσημη κινηματογραφική σειρά των ταινιών Harry Potter. Η καμπάνια βασίζεται σε μία δυνατή αφηγηματική ιδέα γύρω από το πεπρωμένο και την επιλογή, τοποθετώντας τον οδηγό στο επίκεντρο της εμπειρίας.

Αντλώντας έμπνευση από μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σειράς Harry Potter -τη σκηνή επιλογής ραβδιού στο Ollivanders στην ταινία Harry Potter and the Philosopher’s Stone, όπου δεν είναι ο μάγος αυτός που επιλέγει, αλλά εκείνος που επιλέγεται- η καμπάνια μεταφέρει αυτόν τον συμβολισμό στον κόσμο της οδήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, είναι το τιμόνι που τελικά επιλέγει τον οδηγό του, μετατρέποντας μία γνώριμη κινηματογραφική αναφορά σε μία ιστορία σύνδεσης, ταυτότητας και αίσθησης του ανήκειν.

«Με το “The Chosen One” εξερευνούμε εκείνη τη μοναδική στιγμή όπου όλα “δένουν”, όταν ο οδηγός γίνεται το πραγματικό επίκεντρο της εμπειρίας. Μία σύνδεση που ξεπερνά τη λογική. Ο Tom Felton ήταν ο ιδανικός πρωταγωνιστής για αυτή την ιστορία, καθώς φέρει μία ξεχωριστή ταυτότητα που αντικατοπτρίζει το τολμηρό και αντισυμβατικό πνεύμα που χαρακτηρίζει την CUPRA.» Ignasi Prieto, Chief Brand Officer CUPRA. Στην “καρδιά” της καμπάνιας βρίσκεται ένα κινηματογραφικής αισθητικής hero film διάρκειας δύο λεπτών, στο οποίο ο Tom Felton εξερευνά διαφορετικές επιλογές αναζητώντας αυτό που του ταιριάζει πραγματικά, δοκιμάζοντας και απορρίπτοντας εναλλακτικές μέχρι να φτάσει σε μία καθοριστική στιγμή αναγνώρισης. Αυτή η στιγμή αποτυπώνει την κεντρική ιδέα της καμπάνιας: Kάποιες φορές δεν είναι ο οδηγός αυτός που επιλέγει το αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο εκείνο που επιλέγει τον οδηγό του.

Επαναπροσδιορίζοντας αυτό το γνώριμο αφηγηματικό μοτίβο μέσα από μία σύγχρονη ματιά, η CUPRA δημιουργεί μία ιστορία που αγγίζει το κοινό μέσα από το συναίσθημα και τη συλλογική πολιτισμική μνήμη, χωρίς να βασίζεται σε άμεσες αναφορές.

«Πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες καμπάνιες της CUPRA, υποστηριζόμενη από μία στρατηγική παγκόσμιας εμβέλειας που έχει σχεδιαστεί για να εμπνέει και να ενεργοποιεί το κοινό σε όλες τις αγορές. Η συνεργασία με τον Tom Felton επιτρέπει στην CUPRA να συνδεθεί με το κοινό μέσα από μία κοινή πολιτισμική αναφορά, δημιουργώντας μία ιστορία που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το DNA της μάρκας. Παράλληλα, η πλήρης ανάπτυξη της καμπάνιας ως range campaign -με ξεχωριστή παρουσία των Terramar, Formentor και Leon- αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον αντίκτυπό της.» Patrick Sievers, Global Head of Marketing CUPRA.

CUPRA: Ξεπερνώντας τα όρια μέσα από το storytelling

Το «The Chosen One» σχεδιάστηκε ως μία range campaign που καλύπτει τα μοντέλα ICE (εσωτερικής καύσης) και PHEV της CUPRA, ενοποιώντας ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας μέσα από μία ενιαία αφήγηση που αντικατοπτρίζει την προσέγγισή της στις επιδόσεις, τον σχεδιασμό και την οδηγική εμπειρία.

Η καμπάνια αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το δημιουργικό agency &Rosàs, με τον συντονισμό ταλέντου, μουσικής και δικαιωμάτων να αναλαμβάνει η Vampire, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Τορόντο (Καναδάς) και Ναβάρα (Ισπανία). Μέσα από αυτή την παραγωγή, η CUPRA ενισχύει τη δέσμευσή της σε αφηγήσεις με πολιτισμική σημασία και σύγχρονη απήχηση.

Μετά την ανατρεπτική παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval ως του νέου game-changer της μάρκας, η συγκεκριμένη καμπάνια αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική marketing της CUPRA, η οποία συνεχίζει να αμφισβητεί τα καθιερωμένα και να τοποθετεί την οδηγική εμπειρία στο επίκεντρο με έναν πραγματικά ξεχωριστό τρόπο.

«Η φιλοδοξία μας είναι να απευθυνόμαστε στο συναίσθημα και να δημιουργούμε μία αυθεντική σύνδεση με τους ανθρώπους. Σε ένα περιβάλλον κορεσμένο από μηνύματα, το να ξεχωρίζεις και να παραμένεις επίκαιρος σημαίνει να επενδύεις στη δημιουργικότητα - στην ικανότητα δηλαδή να επικοινωνείς με έναν διαφορετικό, καινοτόμο και αυθεντικό τρόπο.» Paz de Dalmases, CUPRA Campaigns & Content lead