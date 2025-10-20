Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα CUPRA: Δεν είναι απλώς ένας αριθμός

Η CUPRA πέτυχε ένα νέο ορόσημο με την παραγωγή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου της. Η μάρκα έφτασε σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα με ένα CUPRA Formentor, το πιο εμβληματικό και επιτυχημένο μοντέλο της, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Martorell. Με οδηγό το πνεύμα του «challenger» και την ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων της, η CUPRA κατόρθωσε να φτάσει σε αυτό το σημείο μέσα σε μόλις επτά χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands στον ευρωπαϊκό χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Η επίτευξη του ορόσημου του ενός εκατομμυρίου οχημάτων CUPRA αποτελεί απόδειξη του τολμηρού οράματος και του αδιάκοπου πάθους που καθοδηγούν τη μάρκα μας. Η παραγωγή αυτού του εμβληματικού οχήματος στο Martorell -την καρδιά του βιομηχανικού μας μετασχηματισμού- αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην καινοτομία, τον εξηλεκτρισμό και το μέλλον της κινητικότητας. Η CUPRA δεν είναι απλώς μια μάρκα, είναι ένα κίνημα και αυτό το επίτευγμα προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στη δυναμική ανάπτυξή της -σε επίπεδο όγκου, αγορών και γκάμας μοντέλων», δήλωσε ο Markus Haupt, CEO CUPRA & Executive Vice-President Production &Logistics.

7 μοντέλα, 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα

Η CUPRA ιδρύθηκε το 2018, ως η πρώτη νέα μάρκα που δημιουργήθηκε εντός του Ομίλου Volkswagen, με στόχο να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση για τη νέα γενιά των φίλων του αυτοκινήτου. Τοποθετημένη ανάμεσα στη μαζική και την premium κατηγορία, η CUPRA αποτελεί πηγή δημιουργικότητας και φορέα αλλαγής -πάντα προκλητική, με πάθος για τη συνεχή επανεφεύρεση του εαυτού της.

Κάθε μοντέλο CUPRA είναι εκφραστικό, σχεδιαστικά καθοδηγούμενο και προσανατολισμένο στην απόδοση. Η πλήρης γκάμα της περιλαμβάνει το Ateca, το πρώτο αυτοκίνητο που φόρεσε το σήμα CUPRA, το Leon, που επανασχεδιάστηκε και ενισχύθηκε ως αυτόνομο μοντέλο CUPRA, το Formentor, το πρώτο αυτοκίνητο που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη μάρκα και το όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις μέχρι σήμερα, το Born, το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, το Tavascan, ένα ηλεκτρικό SUV coupe και το Terramar, το σπορ SUV της μάρκας.

Το 2026, το CUPRA Raval θα προστεθεί στην γκάμα, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή για τη μάρκα, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή για τη νέα γενιά οδηγών, χωρίς να θυσιάζεται το συναίσθημα και η απόδοση.

Το εκατομμυριοστό CUPRA είναι ένα Formentor

Το ορόσημο όχημα είναι ένα CUPRA Formentor e-HYBRID σε απόχρωση Magnetic Tech matt, ένα μοντέλο που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας με τη χαρακτηριστική «μάσκα καρχαρία» μπροστινό μέρος, το τριγωνικό CUPRA Matrix LED και το ενσωματωμένο και φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA στο πίσω φως.

Το εσωτερικό προσφέρει μια αίσθηση υψηλότερης ποιότητας, με ανασχεδιασμένα στοιχεία όπως η κεντρική κονσόλα, οι πόρτες, το ταμπλό και τα υφάσματα. Το εκατομμυριοστό όχημα φέρει τη νέα γενιά υβριδικών κινητήρων plug-in, αποδίδοντας 272 ίππους (200 kW). Εξοπλισμένο με τον νέο κινητήρα 1.5 TSI, έναν ηλεκτροκινητήρα και μεγαλύτερη μπαταρία που τώρα προσφέρει 19,7 kWh (καθαρή χωρητικότητα), το αυτοκίνητο αποδεικνύει ότι ο εξηλεκτρισμός και η απόδοση είναι ο τέλειος συνδυασμός.

Αφιέρωμα στους ανθρώπους που έκαναν το ορόσημο πραγματικότητα

Για να τιμήσει αυτό το επίτευγμα, η CUPRA θα κληρώσει ένα Formentor e-HYBRID μεταξύ όλων των εργαζομένων της εταιρείας, με χρήση για περίοδο τριών ετών. Αυτό το όχημα, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την CUPRA, θα ενταχθεί αργότερα στη συλλογή ιστορικών αυτοκινήτων της εταιρείας, συμβολίζοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της μάρκας. Η κίνηση αυτή αποτελεί έναν τρόπο αναγνώρισης και ευχαριστίας προς όλους εκείνους που έκαναν δυνατή την ανάπτυξη της, εδραιώνοντάς την ως ένα παγκόσμιο σύμβολο σχεδίασης, καινοτομίας και απόδοσης.

«Το ένα εκατομμύριο CUPRA δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά το αποτέλεσμα του ταλέντου, του πάθους και της αφοσίωσης όλων των ανθρώπων που αποτελούν μέρος της μάρκας μας. Χάρη σε αυτούς, μέσα σε μόλις επτά χρόνια έχουμε γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανικές μάρκες στην Ευρώπη. Γι’ αυτό θέλουμε αυτή η γιορτή να επικεντρωθεί στις ομάδες μας, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές τους», ανέφερε η Laura Carnicero, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Το Martorell οδηγεί τον μετασχηματισμό

Βασισμένη στην ισχυρή πεποίθηση ότι το μέλλον της κινητικότητας είναι ηλεκτρικό, η CUPRA έχει αναδειχθεί στον κύριο μοχλό του μετασχηματισμού της εταιρείας. Μαζί με τον Όμιλο Volkswagen, την PowerCo και τους συνεργάτες Future: Fast Forward, η εταιρεία έχει επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην ηλεκτροκίνηση της Ισπανίας. Σημαντικό μέρος αυτής της επένδυσης, 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει διατεθεί για τον εξηλεκτρισμό των εγκαταστάσεων της στο Martorell.

Από τη Βαρκελώνη σε όλο τον κόσμο

Μετά την επέκταση της διεθνούς παρουσίας της το 2025 με το άνοιγμα των CUPRA City Garages στη Βιέννη και το Μάντσεστερ -φτάνοντας συνολικά τις 12 παγκόσμιες τοποθεσίες- η CUPRA συνεχίζει να επιδιώκει τον στόχο της να γίνει μία από τις πραγματικά παγκόσμιες μάρκες της Ισπανίας. Βασιζόμενη στις ισχυρές επιδόσεις της σε βασικές υφιστάμενες αγορές, η μάρκα προετοιμάζεται να εισέλθει σε νέες αγορές με υψηλό δυναμικό, διευρύνοντας περαιτέρω την παγκόσμια παρουσία της. Η CUPRA εξερευνά αυτή τη στιγμή ευκαιρίες ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή, μια περιοχή που προσφέρει μοναδικό στρατηγικό πλεονέκτημα λόγω της εγγύτητάς της στην Ευρώπη και της θέσης της ως μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο.