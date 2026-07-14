Δανάη Λιβιεράτου: Κλέβει την παράσταση με τη σέξι εμφάνισή της στη Μύκονο

Όταν έχεις γονείς σαν τον Λάμπη Λιβιεράτο και την Εύη Αδάμ θα πάρεις σίγουρα τα καλύτερα στοιχεία και των δύο και η Δανάη Λιβιεράτου είναι τρανό παράδειγμα. Η νεαρή τραγουδίστρια πήρε την εμφάνιση της μαμάς και τη φωνή του μπαμπά και δημιούργησε τη δική της persona που φέτος το καλοκαίρι ξεχωρίζει στη Μύκονο.

Παράλληλα με τις διακοπές της, τις σέξι εμφανίσεις της και τα outfit στο Instagram που όλα τα κορίτσια θέλουν να αντιγράψουν, η Δανάη συμμετέχει στην παράσταση «Spectacular» που ανεβαίνει σε παγκοσμίου φήμης cabaret club του νησιού. Μάλιστα είναι η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που εμφανίζεται εκεί καθώς με τη φωνή και τη σκηνική της παρουσία κέρδισε επάξια τη θέση της!