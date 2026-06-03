Δανάη Λιβιεράτου: Η κόρη του Λάμπη και της Εύης έγινε 22 και «έβαλε φωτιά» στο cabaret της Μυκόνου

Αν τη βλέπαμε χωρίς να αναφέρεται το όνομά της σίγουρα δεν θα ξέραμε ποια είναι. Το πανέμορφο κοριτσάκι της περασμένης δεκαετίας έχει γίνει πια μία 22χρονη εντυπωσιακή γυναίκα. Η Δανάη Λιβιεράτου , η μικρότερη κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου έχει πάρει πια τον δρόμο της και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έγινε το πρόσωπο που όλοι ασχολήθηκαν μαζί της στη Μύκονο και όχι μόνο.

Η πιτσιρίκα που πάντα αγαπούσε τη μουσική και το τραγούδι ξεκίνησε την δική της καριέρα.

Flashback: Ο Λάμπης Λιβιεράτος και η Εύη Αδάμ με τις κόρες τους Νεφέλη και Δανάη

Στο opening του περίφημου σε όλον τον κόσμο Lío Mykonos, του cabaret club που φιλοξενεί το φαντασμαγορικό show με τίτλο Spectacularrr, η Δανάη Λιβιεράτου πρωταγωνίστησε. Αυτή είναι και η πρώτη φορά που επελέγη μία Ελληνίδα ερμηνεύτρια για το πρόγραμμα του Lio σε όλο τον κόσμο!

Η Δανάη, που είχε αποφασίσει από πολύ μικρή τι είναι αυτό που τη μαγεύει και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά, τελείωσε το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης ενώ παράλληλα έκανε μαθήματα φωνητικής για δέκα χρόνια.

Αποφοιτώντας από το Λύκειο έδωσε εξετάσεις και πέρασε από οντισιόν αξιώσεων για την οποία προετοιμαζόταν πολύ καιρό, όπου και εισήχθη στο Royal Northern College of Music στο Manchester, ένα από τα κορυφαία μουσικά πανεπιστήμια στον κόσμο. Εκεί σπούδασε τραγούδι, μουσική παραγωγή και σύνθεση.

«Το ότι οι γονείς μου ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικοί στην απόφασή μου να ασχοληθώ με τη μουσική ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς μου πρόσφερε την άνεση να κυνηγάω αυτό που αγαπώ χωρίς δεύτερες σκέψεις, ξέροντας ότι τα πιο κοντινά μου πρόσωπα πιστεύουν σε εμένα. Το ότι και ο πατέρας μου είναι καλλιτέχνης, το θεωρώ σύμπτωση, καθώς η αγάπη μου γι’ αυτό το περιβάλλον ξεκίνησε σε μια ηλικία που δεν μπορούσα ακόμα να συνειδητοποιήσω τα δικά του επαγγελματικά βήματα.», έλεγε η ίδια σε συνέντευξή της στο Votre Beaute πριν από λίγα χρόνια.

«Επαγγελματικά, το κύριο προτέρημά μου είναι ότι αναγνώρισα πολύ νωρίς ποιο είναι το πάθος μου και είχα αρκετό χρόνο μέχρι τα στάδια της ενηλικίωσης να το εξελίξω προετοιμάζοντας τον εαυτό μου, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες και στην πίεση που πρόκειται να συναντήσω. Στην προσωπική μου ζωή, είναι ότι ήμουν αρκετά τυχερή να βρίσκομαι σε μια οικογένεια που με μεγάλωσε σωστά. Μέσω αυτού μπόρεσα να χτίσω την προσωπικότητά μου έτσι ώστε να πράττω, να σκέφτομαι και να φέρομαι με τρόπο ώριμο και ωφέλιμο ως προς τη συνύπαρξη των προσωπικών και επαγγελματικών μου», είπε ανάμεσα σε άλλα στην ίδια συνέντευξη.

Ο Γιώργος Θεοφάνους, πριν από 4 χρόνια, είχε φιλοξενήσει τη Δανάη Λιβιεράτου στην εκπομπή του στο Open. Όλοι μιλούσαν για το ταλέντο της και την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

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