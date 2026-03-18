Δασκουλίδης: «Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας, άντρας, το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει»

Ο Γιώργος Δασκουλίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για τους άντρες, τις γυναίκες και τον ρόλο που κατά τη γνώμη του πρέπει να έχει ο καθένας και ξεκαθάρισε πως αν και είναι άντρας παλαιάς κοπής και μαγειρεύει και πλένει πιάτα και σφουγγαρίζει!

«Το παλαιάς κοπής είναι ένας χαρακτηρισμός που συχνά παρεξηγείται. Εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει αυτό που έχουμε μάθει παραδοσιακά. Υπάρχει ο άντρας με τον ρόλο του στην οικογένεια και υπάρχει και η γυναίκα με τον ρόλο της της. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει».

«Δεν σημαίνει ότι εγώ πηγαίνω σπίτι μετά τη δουλειά και η γυναίκα μου κάνει όλα τα άλλα. Ίσα - ίσα. Εγώ και στο σπίτι κάνω δουλειές και θα μαγειρέψω και θα πλύνω πιάτα και θα σφουγγαρίσω, δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι η συμπεριφορά του άντρα απέναντι στη γυναίκα και της γυναίκας απέναντι στον άντρα.

Ο αμοιβαίος σεβασμός που λέμε και ο αλληλοσεβασμός με τέτοιον τρόπο που να χωρίζονται οι ρόλοι. Δεν μπορεί να είναι και ο άντρας και η γυναίκα με τον ίδιο ρόλο! Έχουμε μπερδευτεί τον τελευταίο καιρό. Βλέπουμε θηλυκά να συμπεριφέρονται σαν άντρες… Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα, και θέλω ο άντρας, άντρας. Αυτό το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει».