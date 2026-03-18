Συσσοβίτης: Ήταν τόσο σημαντικά αυτά που συνέβαιναν στο σπίτι μου, που έπρεπε να φροντίζω την ψυχή μου

Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε για τις αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία και εξήγησε ότι το να έχει θετική σκέψη τον βοήθησε πολύ να ξεπεράσει τις αντιξοότητες στη ζωή.

Αρχικά ανέφερε: «12 χρόνων με πήρε ο πατέρας μου στην οικοδομή. Πώς ένα παιδί μπορεί το καλοκαίρι να πηγαίνει να δουλεύει στην οικοδομή, να χαλάει το σώμα του, τα χέρια του αν δεν έχει μία θετική σκέψη; Για να πεις ότι μπορώ, πρέπει να εκτιμήσεις ότι είσαι καλά και υγιής. Όταν έμπαινα στα νοσοκομεία και έβλεπα 8 χρόνων παιδιά να είναι καθηλωμένα με καρκίνο και να ’ναι αμίλητα και να κοιτάνε το τίποτα, πώς είναι δυνατόν να μην εκτιμήσω εγώ ότι περπατάω στον δρόμο και είμαι τυχερός που υπάρχω;».

Μεταξύ άλλων εξήγησε γιατί ερχόταν σε επαφή με τόσο σκληρές εικόνες από μικρό παιδί: «Γιατί συνέβαιναν πράγματα, οπότε έπρεπε να μπω. Όχι για μένα, για άλλους ανθρώπους, για συμπαράσταση. Όταν έβλεπα τον πόνο των ανθρώπων από πολύ μικρή ηλικία και τον ένιωθα και εγώ πάνω μου, όταν τα πράγματα δυσκόλευαν έπρεπε να ’χω μια θετική σκέψη. Και η πιο θετική σκέψη είναι να εκτιμήσουμε το τώρα. Το ότι είμαστε στα πόδια μας. Δεν το θυμόμαστε εύκολα αυτό» τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Επειδή ήταν τόσο σημαντικά αυτά που συνέβαιναν μέσα στο σπίτι, στον ψυχολογικό παράγοντα, μου δώσανε ένα μάθημα από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε εξ ανάγκης έπρεπε να φροντίζω την ψυχή μου. Όχι μόνο την εικόνα μου, αλλά και το μέσα μου. Αν υπάρχει πρόβλημα έξω, καταλάβαινα ότι μάλλον υπάρχει πρόβλημα και μέσα. Και έψαχνα να δώσω μία θεραπεία στο μέσα μου. Καλό είναι να μην αποποιούμαστε την εικόνα μας, είναι μεγάλο δώρο η εικόνα μας. Γιατί όχι; Αν μπορούμε να ’μαστε και ωραίοι, αλλά και ωραίοι ψυχικά, γιατί όχι;».