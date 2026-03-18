Πέγκυ Σταθακοπούλου: «Έγινα μητέρα στα 44, ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι και δυσκολεύτηκα πολύ»

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την 22χρονη κόρη της που απέκτησε με δυσκολία όταν πια η ίδια ήταν 44 ετών και θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι μπορεί κάποιος να γίνει γονιός ακόμη και σε πιο μεγάλη ηλικία.

«Η αλήθεια είναι πως ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι και είχα δυσκολευτεί τόσο πολύ. Το έκανα μεγάλη, 44 ετών. Δίνουμε μήνυμα στις γυναίκες ότι με επιμονή, με δύναμη, αν θέλουν να γίνουν μητέρες, μπορούν να γίνουν μητέρες».

«Τον πρώτο χρόνο ήμουν γεμάτη φοβίες»

«Έχω και την αντίληψη, ότι ακόμα κι αν βιολογικά δεν μπορεί κάποιος τελικά, τόσα παιδιά είναι εκεί έξω. Άλλωστε μαμά γίνεσαι από τη στιγμή που το πάρεις στην αγκαλιά σου, με το πρώτο του κλάμα, με το πρώτο του δάκρυ. Οπότε, μπορούμε να γίνουμε γονείς και πιο μεγάλοι.

Εγώ τον πρώτο χρόνο, ήμουν γεμάτη φοβίες, είναι όμως τόσο φυσιολογικό, γιατί κρατάς στην αγκαλιά σου ένα πλάσμα που ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις τι θέλει, ποιο είναι, τι σου ζητάει κάθε φορά. Νομίζω ότι αν από την πρώτη στιγμή το αντιμετωπίσουμε σαν έναν άλλον άνθρωπο και προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, μέσα από τα πενιχρά του μέσα, το κλάμα του, τη γκρίνια του, τι θέλει, νομίζω ότι αυτό θα μας συνοδεύει και μετά».