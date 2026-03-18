Γιώργος Μπένος: «Σταματήσαμε το γύρισμα, δεν μπορούσα να διαχειριστώ ότι αυτό συμβαίνει στα αλήθεια»

Ο Γιώργος Μπένος ήταν καλεσμένος στο «The 2Night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη δυσκολία που αντιμετώπισε στα γυρίσματα του «Maestro», αλλά και για τα άσχημα σχόλια που δέχτηκε επειδή υποδύθηκε έναν γκέι χαρακτήρα, τον Σπύρο. «Οι βίαιες σκηνές με τον πατέρα στο σπίτι με ζόρισαν πολύ. Θυμάμαι ότι είχαμε σταματήσει το γύρισμα γιατί σκεφτόμουν ότι αυτό που κάναμε στο γύρισμα συμβαίνει στα αλήθεια! Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ άσχετα αν εμείς το κάναμε στα ψέματα».

«Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αγαπάει»

«Για τη σκηνή με το γκέι φιλί πήρα και θετικά και αρνητικά σχόλια, με μεγαλύτερο ποσοστό τα θετικά. Σαφώς θα υπήρχαν τα αρνητικά, ήμουν προετοιμασμένος για αυτό. Το είχαμε συζητήσει με τον Χριστόφορο (Παπακαλιάτη), αλλά δεν μας εμπόδισε στο αρχικό όραμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό που εμείς θέλουμε να αφηγηθούμε με την ιστορία των δύο αγοριών, είναι αυτό που απλά συμβαίνει στη ζωή.

Έχει γαλουχηθεί το κοινό να μην βλέπει τέτοιες ιστορίες, εκ των πραγμάτων λοιπόν θα τους φανεί κάπως ξένο. Το θέμα είναι καθαρά κοινωνικό. Για μένα είναι πολύ σαφές ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αγαπάει και να χαίρεται, δεν μπορώ να κρίνω κανέναν γι’ αυτό».