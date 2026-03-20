Δασμοί Τραμπ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Την πολυαναμενόμενη αρχική έγκριση έδωσε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ που είχε υπογραφεί το περασμένο καλοκαίρι στη Σκωτία.

Με 29 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 1 αποχή, οι ευρωβουλευτές άναψαν το «πράσινο φως» για την κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην ΕΕ.

Η απόφαση έρχεται έπειτα από μήνες εμπλοκών. Αν και η ψηφοφορία είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο, οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας, αλλά και η ένταση που προκάλεσε τον Φεβρουάριο η αντίδραση της Ουάσινγκτον σε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, οδήγησαν σε δύο διαδοχικές αναβολές.

Οι «κόφτες» πριν την εφαρμογή

Παρά την έγκριση, οι ευρωβουλευτές έθεσαν αυστηρές προϋποθέσεις πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, ενσωματώνοντας σειρά ασφαλιστικών δικλίδων:

Ρήτρα αναστολής: Οποιοσδήποτε δασμός επιβληθεί στην ΕΕ ή σε κράτος-μέλος για λόγους εξωτερικής πολιτικής θεωρείται απαράδεκτος. Σε μια τέτοια περίπτωση, «παγώνει» άμεσα η εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων για τα αμερικανικά προϊόντα. «Οι δασμολογικές απειλές εναντίον ενός από εμάς αποτελούν απειλή εναντίον όλων», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ρήτρα λήξης (sunset clause): Τα προνόμια για τα προϊόντα των ΗΠΑ θα ισχύσουν μόνο εφόσον η αμερικανική πλευρά τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της.

Όροι για χάλυβα και αλουμίνιο: Τίθενται ειδικά κριτήρια για προϊόντα της ΕΕ που περιέχουν μέταλλα, με βασική προϋπόθεση τη μείωση των δασμών από 50% σε 15% για προϊόντα με χαμηλότερη περιεκτικότητα.

Το πλαίσιο αυτό συμπληρώνει τη συμφωνία με τα λεγόμενα πέντε «S»: ειδική λύση για χάλυβα και αλουμίνιο, ρήτρα λήξης, διάταξη αναστολής, μηχανισμό διασφάλισης και ενισχυμένο άρθρο αναστολής.

Προειδοποίηση για νέους δασμούς και τα επόμενα βήματα

Οι ευρωβουλευτές ξεκαθαρίζουν ότι ενδεχόμενη αύξηση των αμερικανικών δασμών από 10% σε 15% θα οδηγούσε σε πραγματική επιβάρυνση άνω του ορίου για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, κάτι που χαρακτηρίζεται «απαράδεκτο» και θα ενεργοποιούσε την αναστολή της συμφωνίας.

Οι διατάξεις θα τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια στις 26 Μαρτίου. Εφόσον εγκριθούν, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη για την τελική μορφή της συμφωνίας.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο πρέσβης στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, χαιρέτισε τη «θετική ψήφο» με ανάρτησή του στο «Χ», κάνοντας λόγο για ενίσχυση «της σημαντικότερης εμπορικής και επενδυτικής σχέσης στην ιστορία».