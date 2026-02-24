Δασμοί: Ποιος είναι ο Βίκτορ Σουόρτς που νίκησε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο

Ο Νεοϋορκέζος εισαγωγέας κρασιών Βίκτορ Σουόρτς ήταν ο βασικός ενάγων στην υπόθεση που οδήγησε στην απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο των σαρωτικών ανταποδοτικών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση επέφερε ένα ισχυρό νομικό πλήγμα σε μια από τις βασικές οικονομικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου, σημαία του προεκλογικού προγράμματός του που τον οδήγησε για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο.

Η ετυμηγορία των δικαστών με πλειοψηφία 6 προς 3 απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ πως διαθέτει απεριόριστη εξουσία να επιβάλλει και να καταργεί δασμούς με τη χρήση του νόμου «περί επειγουσών οικονομικών εξουσιών» του 1977, δικαιώνοντας τις μικρές αμερικανικές επιχειρήσεις που διαμαρτύρονταν πως οι δασμοί είναι παράνομοι και βλάπτουν την οικονομία. Η απόφαση προκάλεσε σάλο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών αφού στην πλειοψηφία των δικαστών που κατέληξε στην απόφαση περιλαμβάνονται 3 δικαστές εκλεγμένοι από τους Ρεπουμπλικανούς οι οποίοι-για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο σχετικής «σιγής» μπροστά στις αποφάσεις Τραμπ- θέτουν συνταγματικό ανάχωμα και στέλνουν ηχηρό μήνυμα πως υπάρχουν όρια στην προεδρική εξουσία.

Victor Schwartz, the owner of a small wine importing business based in New York, is speaking out after the Supreme Court ruled in his favor on Friday in his lawsuit against the Trump administration to challenge President Trump’s tariffs. https://t.co/kSAlSI17mO pic.twitter.com/YOz5rpWzAb — ABC News (@ABC) February 23, 2026

Ο μικρομεσαίος που έγινε σταρ σε μία μέρα

Η απροσδόκητη δικαστική απόφαση έριξε εν μια νυκτί τους προβολείς των μεγαλύτερων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης πάνω στον Βίκτορ Σουόρτς, μετατρέποντας έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία σε σύμβολο μιας σαρωτικής νίκης απέναντι στο Λευκό Οίκο. «Απλά σε κάνει τόσο περήφανο που είσαι Αμερικανός και ξέρεις πως το (δικαστικό) σύστημά μας δουλεύει με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε στο ABC ο Σουόρτς. «Μια πολύ μικρή επιχείρηση στη Νέα Υόρκη μπορεί να αντισταθεί σε κάτι που απλά είναι πολύ λάθος, μπορούμε να πάμε στο μεγαλύτερο και ανώτατο δικαστήριο της χώρας και, επειδή έχουμε δίκιο, μπορούμε να νικήσουμε, αυτό σε κάνει περήφανο».

Ο Σουόρτς είναι ο ιδρυτής της VOS Selections, μιας εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη η οποία προμηθεύει εστιατόρια και κάβες με κρασιά και οινοπνευματώδη τα οποία εισάγει από μικρούς παραγωγούς σε όλο τον κόσμο. ΄Οπως πολλές άλλες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις εισαγωγές, η VOS Selections επλήγη άμεσα όταν ο Τραμπ επέβαλλε «ανταποδοτικούς» δασμούς σχεδόν σε κάθε εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτώντας από τις εταιρείες να πληρώνουν υψηλό τίμημα πριν μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους.

«Όταν πρέπει να προπληρώσεις αυτούς τους δασμούς πριν προλάβεις καν να πουλήσεις ένα μπουκάλι, αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για τη ρευστότητα μιας επιχείρησης, όσο μικρή κι αν είναι. Η ρευστότητα είναι η γραμμή ζωής για τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Σουόρτς στο Fox News.

Ο Τραμπ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ακόμη

Η προσφυγή του Σουόρτς και άλλων ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη εστίασε στη νομιμότητα των δασμών αντιτείνοντας πως ο νόμος περί εκτάκτων εξουσιών στον οποίο βασίστηκε ο Τραμπ δεν εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει τους δασμούς αφού το αμερικανικό Σύνταγμα δίνει αυτή την εξουσία στο Κογκρέσο. «Εάν μπορούσα να δανειστώ μια μεταφορά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φαντάζομαι πως είναι σα να κερδίσαμε το χρυσό μετάλλιο», είπε ο Σουόρτς στο ABC News.

Παρά τους πανηγυρικούς τόνους, ο Σουόρτς και άλλοι ενάγοντες τονίζουν πως η απόφαση δεν συνεπάγεται την άμεση οικονομική ανακούφιση για τους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αναφέρει στην ετυμηγορία του εάν οι επιχειρήσεις πρόκειται να ανακτήσουν δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν ήδη πληρώσει σε δασμούς, αφήνοντας αυτό το πρόβλημα να λυθεί από τα κατώτερα δικαστήρια. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα ανακοινώνοντας πως αυξάνει τον παγκόσμιο δασμό σε 15% με άμεση ισχύ, ωθώντας για ακόμη μία φορά τις χρηματαγορές σε νέο κύκλο νευρικότητας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η καθιερωμένη ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου για την «Κατάσταση της ΄Ενωσης» τα ξημερώματα της Τετάρτης. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη εάν προμηνύεται νέα παγκόσμια οικονομική αναταραχή.