Σε ισχύ οι νέοι δασμοί 10% του Τραμπ - Στο «τραπέζι» αύξηση στο 15%

Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί 10% που ανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση-ψυχρολουσία του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο ότι οι αναμορφωμένοι παγκόσμιοι δασμοί θα ξεκινούσαν από το 15%, τελικά τίθενται σε εφαρμογή με συντελεστή 10%. Βάσει της εμπορικής νομοθεσίας στην οποία προσφεύγει πλέον η κυβέρνηση, γνωστής ως Section 122, μπορούν να επιβληθούν άμεσα δασμοί έως 15%, αλλά μόνο για χρονικό διάστημα έως 150 ημερών.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο NBC News ότι η σχετική ενημέρωση προς τους εισαγωγείς ήταν ορθή. Όπως διευκρινίστηκε, ο παγκόσμιος δασμός ξεκινά από το 10%, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει την αύξησή του στο 15% μέσω ξεχωριστού διατάγματος που θα πρέπει να υπογράψει ο πρόεδρος, χωρίς να έχει προσδιοριστεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Οι νέοι δασμοί, για τους οποίους υπογράφηκε εκτελεστικό διάταγμα την ίδια ημέρα, προορίζονται να αντικαταστήσουν προηγούμενες επιβαρύνσεις που είχαν επιβληθεί οριζόντια, καθώς και εκείνες που προβλέπονταν σε σειρά εμπορικών συμφωνιών που είχε συνάψει η αμερικανική κυβέρνηση με διάφορους εταίρους.

Δεν αντικαθιστούν, ωστόσο, τους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, οι οποίοι κυμαίνονται από 10% έως 50% και αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και τομείς, όπως ο χαλκός, τα αυτοκίνητα και η ξυλεία κατασκευών. Οι συγκεκριμένοι δασμοί δεν επηρεάζονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων μέτρων που είχε επιβάλει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.