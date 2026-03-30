ΔΕΔΔΗΕ: Αλλάζει το ωράριο μειωμένης χρέωσης από 1η Απριλίου - Ποιες ώρες ισχύει

Από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ. Το συγκεκριμένο ωράριο θα παραμείνει σε εφαρμογή έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Οι ώρες μειωμένης χρέωσης

Με βάση τη νέα ρύθμιση, οι χρονικές ζώνες κατά τις οποίες ισχύει η μειωμένη τιμολόγηση διαμορφώνονται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: από τις 11:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι

Νυχτερινή ζώνη: από τις 02:00 έως τις 04:00 τα ξημερώματα

Υπενθυμίζεται ότι το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2025, με βασικό στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια σε ώρες όπου το κόστος είναι χαμηλότερο.

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται τόσο η εξοικονόμηση για τα νοικοκυριά όσο και η πιο ορθολογική κατανομή της ζήτησης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.