ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος. Πώς προστατεύουμε το σπίτι και τον εαυτό μας.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
- Αθηναίων
- Αχαρνών
- Αλίμου
- Αμαρουσίου
- Ηλιουπόλεως
- Καλλιθέας
- Κηφισίας
- Κρωπίας
- Μαρκόπουλου
- Μελισσίων
- Νέας Σμύρνης
- Νέας Ιωνίας
- Νίκαιας
- Παλαιού Φαλήρου
- Περιστερίου
- Χαϊδαρίου
Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
- Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
- Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
- Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
- Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
- Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.