Ελλάδα Διακοπές Ρεύματος Αττική ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε αυτές τις 17 περιοχές της Αττικής την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος. Πώς θα ενημερωθείτε για τα αίτια.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 17 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:

  • Αθηναίων
  • Αγίου Δημητρίου
  • Βάρης
  • Βούλας
  • Ελευσίνας - Μάνδρας
  • Θρακομακεδόνων
  • Ιλίου
  • Καλλιθέας
  • Κηφισίας
  • Κορυδαλλού
  • Κρωπίας
  • Νέου Ψυχικού
  • Παλαιού Φαλήρου
  • Πειραιώς
  • Σαρωνικού
  • Χαϊδαρίου
  • Χαλανδρίου

Δείτε αναλυτικά τα σημεία:

deddie4-NnnHc.JPG
deddie3-tguiT.JPG
deddie2-1FDqm.JPG
deddie.JPG

Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος

Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.

  • Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
  • Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
  • Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
  • Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
  • Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.

Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

