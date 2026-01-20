Breaking news icon BREAKING
NEWS

Χωρίς ταξί και πάλι η Αττική - Ξεκίνησε νέα 48ωρη απεργία

Ελλάδα ΔΕΔΔΗΕ Διακοπές Ρεύματος Αττική

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε 11 περιοχές της Αττικής την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.

Φωτογραφία: Unsplash
Φωτογραφία: Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 11 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:

  • Αχαρνών
  • Αλίμου
  • Νέας Σμύρνης
  • Αθηναίων
  • Αγίας Παρασκευής
  • Γλυφάδας
  • Περιστερίου
  • Ιλίου
  • Κρωπίας
  • Αργυρουπόλεως
  • Αμαρουσίου

Δείτε αναλυτικά τα σημεία:

revma-20-1-1.JPG
revma-20-1-2.JPG?v=0

Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος

Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.

  • Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
  • Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
  • Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
  • Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
  • Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.

Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα ΔΕΔΔΗΕ Διακοπές Ρεύματος Αττική

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader