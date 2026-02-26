Breaking news icon BREAKING
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε 15 περιοχές της Αττικής την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 15 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:

  • Μεγάρεων
  • Αθηνών
  • Ηλιουπόλεως
  • Γλυφάδας
  • Ν. Πέραμος
  • Πετρούπολης
  • Σαρωνικού
  • Κρωπιάς
  • Αίγινας
  • Π. Φαλήρου
  • Πειραιώς 
  • Περιστερίου
  • Νέας Σμύρνης
  • Χαϊδαρίου
  • Καλλιθέας

Δείτε αναλυτικά τα σημεία:

stighmiotipo-othonis-2026-02-26-072643.jpg
stighmiotipo-othonis-2026-02-26-072626.jpg
stighmiotipo-othonis-2026-02-26-072601.jpg

Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος

Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.

  • Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
  • Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
  • Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
  • Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
  • Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.

Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

