ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε αυτές τις 10 περιοχές της Αττικής θα γίνουν την Πέμπτη 9 Ιουλίου
Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 10 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ .
Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις Διακοπές Ρεύματος είναι οι παρακάτω:
- Αγκίστρι
- Ραφήνα
- Καλλιθέα
- Αθήνα
- Βύρωνας
- Παλλήνη
- Ερυθρών
- Λαυρεωτική
- Βάρη
- Αργυρούπολη
Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
- Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
- Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
- Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
- Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
- Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.