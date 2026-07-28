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Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ελλάδα ΔΕΔΔΗΕ Διακοπές Ρεύματος Αττική

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε αυτές τις 8 περιοχές της Αττικής θα γίνουν την Τρίτη 28 Ιουλίου

Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.

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Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 8 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις Διακοπές Ρεύματος είναι οι παρακάτω:

  • Ασπρόπυργος
  • Αθήνα
  • Καλλιθέα
  • Χαϊδάρι
  • Λαύριο
  • Μαρκόπουλο
  • Άλιμος
  • Ηράκλειο
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