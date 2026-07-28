ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε αυτές τις 8 περιοχές της Αττικής θα γίνουν την Τρίτη 28 Ιουλίου

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 8 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις Διακοπές Ρεύματος είναι οι παρακάτω: