ΔΕΗ: 23 χρόνια μετά την Tellas επιστρέφει ξανά στην σταθερή τηλεφωνία

Ποιός θυμάται τα χαρωπά και εργατικά μυρμήγκια στις διαφημίσεις της TELLAS πριν από περίπου 20 χρόνια; Οι διαφημίσεις αυτές τελείωναν με το σλόγκαν «Η μεγάλη εταιρεία σταθερής και ίντερνετ – Με την δύναμη της ΔΕΗ». Με ακόμη περισσότερη δύναμη καθώς η ΔΕΗ πλέον «χτίζει» το δικό της δίκτυο οπτικών ινών ενώ έχει και ένα πανίσχυρο δίκτυο καταστημάτων (της Κωτσόβολος και το δικό της) επανέρχεται τις επόμενες εβδομάδες στην σταθερή τηλεφωνία όπως αποκάλυψε χθες ο Γιώργος Στάσσης στην ημέρα των επενδυτών από την Λονδίνο.

Η έναρξη της δραστηριοποίησης προσδιορίζεται τους πρώτους μήνες του 2026 και μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να φτάσει τα 18 χιλιάδες συμβόλαια ενώ στόχος μέχρι το 2028 είναι να φτάσει τους 590 χιλιάδες πελάτες ξεπερνώντας μετά το 2030 τα 100 εκατ. σε λειτουργική κερδοφορία EBITDA.

Ενιαία πακέτα ενέργειας - τηλεφωνίας

H ΔΕΗ στοχεύει να καθιερωθεί ως ένας από τους πρώτους παίκτες στην Ελλάδα που θα προσφέρουν στην αγορά ενιαία πακέτα ενέργειας – σταθερής και internet ακολουθώντας την διεθνή τάση. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα φέτος η Volton μέσω της Orizon ξεκίνησε να παρέχει πακέτα ενέργειας και κινητής σε συνεργασία με την Vodafone.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής FiberGrid θα προχωρήσει ταχύτερα την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-To-The-Home, με στόχο τα 3,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα στο τέλος του 2028.

Η ΔΕΗ λάνσαρε την υπηρεσία το 2025 και η κάλυψη στο τέλος του έτους θα φθάσει σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος σκοπεύει να επενδύσει σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 420 εκατ. μεταξύ 2026 και 2028 και υπολογίζεται ότι θα έχει λειτουργικά κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα ύψους 100 εκατ. από το 2030.

Ο κ. Στάσσης ανέφερε ακόμη ότι στο τέλος του 2026 αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί το τοπίο σε σχέση με την επένδυση για την κατασκευή data center στην Πτολεμαΐδα, στην έκταση του πρώην λιγνιτωρυχείου. Ως τότε θα προχωρήσει η αδειοδότηση του έργου και η διερεύνηση του ενδιαφέροντος από τις εταιρείες του χώρου για συμμετοχή στην επένδυση.