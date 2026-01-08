Δέκα χρόνια Μητσοτάκης

Ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Για εκείνους που παρακολουθούσαν τουλάχιστον τα νεοδημοκρατικά δρώμενα.

Γιατί κανείς δεν περίμενε πως το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου του 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έκανε τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη παίρνοντας μια καθαρή νίκη και τα «κλειδιά» της ΝΔ.

Δέκα χρόνια μετά ο Μητσοτάκης παραμένει εδώ έχοντας πετύχει εντυπωσιακές εκλογικές νίκες που οι δεξιοί ούτε στα όνειρά τους δεν είχαν δει, ειδικά μετά τα όσα πέρασε η ΝΔ στα μνημονιακά χρόνια από τη στιγμή μάλιστα που οι ίδιοι οι εταίροι της στην Ευρώπη αποφάσισαν να αδειάσουν μεγαλοπρεπώς τον Αντώνη Σαμαρά πιστεύοντας στο χαμόγελο του Αλέξη Τσίπρα.

Το Σάββατο, έχει συνεδρίαση και το ΚΥΣΕΑ για τις τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την εκλογή του κ. Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ και δεν γνωρίζω, ακόμα, με ποιον τρόπο θα επιλέξει να το «γιορτάσει».

Σίγουρα όμως θα προτιμούσε τα δεκάχρονα να ήταν σε μια πιο ομαλή συγκυρία για τον ίδιο και την κυβέρνησή του και όχι με τους αγρότες στους δρόμους και την αστυνομία να ξεκινά κλεφτοπόλεμο μαζί τους.