Δεκάδες φιάλες κρασιού αποκαλύφθηκαν κάτω από γήπεδο γκολφ

Μια τρύπα που άνοιξε σε ένα γήπεδο γκολφ αποκάλυψε ένα εγκαταλελειμμένο κελάρι που πιστεύεται ότι ήταν σφραγισμένο για περισσότερα από 100 χρόνια.



Το προσωπικό του Davyhulme Park Golf Club στο Trafford, Greater Manchester, βρήκε το κελάρι από τούβλα γεμάτο με άδειες γυάλινες φιάλες με κρασί, διαφόρων σχημάτων και μεγεθών κάτω από την 13η τρύπα του γηπέδου.

Όπως γράφει το BBC, η κάβα πιστεύεται ότι κάποτε αποτελούσε μέρος του αρχοντικού Davyhulme Hall, το οποίο κατεδαφίστηκε το 1888.

Ο Steve Hopkins, αναπληρωτής υπεύθυνος συντήρησης του γηπέδου σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι το τέταρτο παλαιότερο golf club της χώρας, έκανε την ανακάλυψη κατά την πρωινή του επιθεώρηση και είπε: «Ήμουν ουσιαστικά ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε εκεί μέσα για περισσότερα από εκατό χρόνια». Πρόσθεσε ότι αφού εντόπισε την τρύπα, συμβουλεύτηκε τον υπεύθυνο συντήρησης του γηπέδου και αποφάσισε να ανασκάψει την περιοχή με έναν μικρό εκσκαφέα.

Davyhulme Park Golf Club

«Όταν βρίσκεις μια τρύπα στο γήπεδο, αυτό συνήθως σημαίνει ότι έχει καταρρεύσει ένας αποχετευτικός αγωγός», είπε. «Έτσι, σκεφτήκαμε ότι ήταν απλώς ένας αποχετευτικός αγωγός που έπρεπε να σκαφτεί, να καθαριστεί και να επισκευαστεί, αλλά καθώς σκάβαμε πιο βαθιά, το χάσμα από κάτω άνοιξε». Τότε, όπως δήλωσε, αυτός και οι συνάδελφοί του παρατήρησαν μια τοιχοποιία από τούβλα. Κατάφερε να σκαρφαλώσει μέσα και να κοιτάξει γύρω του με έναν φακό και βρήκε δεκάδες άδεια γυάλινα μπουκάλια κρασιού. Έχουν όλα περίεργα σχήματα και άλλα χαρακτηριστικά, οπότε είναι προφανές ότι είναι πολύ παλιά μπουκάλια», επισήμανε.



«Όλα μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί με το χέρι», σημείωσε. Ο Steve είπε ότι η κατασκευή βρισκόταν σε ένα τμήμα του γηπέδου που ονομάζεται The Cellars (Τα Κελάρια) και πιστεύεται ότι ήταν η «είσοδος των εμπόρων». Είπε ότι το ένα άκρο του κελαριού έχει μια πόρτα που έχει μπλοκαριστεί, η οποία πιθανώς οδηγεί σε ένα μεγαλύτερο σύνολο κατασκευών.

Ποιο είναι το αρχοντικό Davyhulme Hall

Σύμφωνα με το Trafford Council, το Davyhulme Hall χτίστηκε από την οικογένεια Hulme τον 12ο αιώνα. Κληρονομήθηκε από τον Robert Henry Norreys, ο οποίος πιστεύεται ότι ίδρυσε το golf club στο οικόπεδό του, το 1844.



Σύμφωνα με το club, ο Norreys πέθανε το 1887 και το Davyhulme Hall κληροδοτήθηκε στον ανιψιό του J. B. N. Entwisle από το Rochdale, ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να το πουλήσει. Το κτίριο κατεδαφίστηκε το 1888 και μέρος του οικοπέδου στο οποίο βρισκόταν αγοράστηκε από το golf club το 1923.



Ο Steve είπε ότι υπήρχε «μεγάλο ενδιαφέρον» εντός του club και ότι θα γίνονταν συζητήσεις για το τι θα γίνει στη συνέχεια. «Υπήρξαν μερικά μέλη που είπαν ότι θα έπρεπε να ανοίξει ως αξιοθέατο στο γήπεδο», είπε. «Είναι ένα πλεονέκτημα για το γήπεδο, γιατί είναι προφανώς η ιστορία μας, αλλά όπως είπα, η απόφαση ανήκει στον σύλλογο».