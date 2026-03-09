Δελαπόρτας για Λογοθετίδη: Η γυναίκα του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης... αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν

Για τον Βασίλη Λογοθετίδη και άλλους σταρ του ελληνικού κινηματογράφου μίλησε ο Μάκης Δελαπόρτας που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και έκανε αποκαλύψεις.

«Ήρθε στην Ελλάδα το '18 - '19, παντρεύεται τη δεύτερη γυναίκα του και αποφασίζει να πάει να μάθει να σοφάρει. Όμως, η γυναίκα του ερωτεύεται τον δάσκαλο οδήγησης. Εκείνα τα χρόνια, επειδή ο Λογοθετίδης ήταν ο σπουδαίος Λογοθετίδης και για την εποχή κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν μοιχεία, το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Και πέφτουν σε έναν γκρεμό. Σκοτώνεται εκείνος, εκείνη δεν σκοτώνεται. Και γίνεται στις εφημερίδες και στα Μέσα τις εποχής ένα σκάνδαλο ότι «του Λογοθετίδη η γυναίκα έκανε αυτό που έκανε». Όμως επειδή σεβόντουσαν τον Λογοθετίδη αποσιωπήθηκε, έγινε μία μυστική συμφωνία από όλους και γράφτηκε στα έντυπα της εποχής το πατρώνυμο της κυρίας και όχι του Λογοθετίδη.

Γι' αυτό δεν ξαναπαντρεύτηκε, ορκίστηκε από εκεί και πέρα ότι δεν θα εμπιστευτεί ξανά καμία γυναίκα για γάμο. Ήταν με την Ίλυα Λιβυκού 15 χρόνια» εξομολογήθηκε.