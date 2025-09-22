«Δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου πια» - Το ηχηρό μήνυμα της Αντζελίνα Τζολί για την ελευθερία του Τύπου

Η Αντζελίνα Τζολί είναι από τις ηθοποιούς που έχουν πολιτική άποψη και δεν φοβούνται να την εκφράσουν με κάθε ευκαιρία. Οι τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ, που έχουν να κάνουν με την ελευθερία του Τύπου, έχουν απογοητεύσει τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, η οποία από την Ισπανία όπου βρίσκεται φρόντισε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν όπου παρέστη για τις ανάγκες της νέας της ταινίας «Couture», η Αντζελίνα Τζολί ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο: «Τι φοβάστε ως καλλιτέχνης και ως Αμερικανίδα;».

Και η απάντησή της προκάλεσε αίσθηση. «Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση», σχολίασε η Αντζελίνα Τζολί. «Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω. Πάντα ζούσα διεθνώς, η οικογένειά μου είναι διεθνής, οι φίλοι μου, η ζωή μου».

«Η κοσμοθεωρία μου είναι ισότιμη, ενωμένη και διεθνής. Οτιδήποτε, οπουδήποτε, χωρίζει ή περιορίζει τις προσωπικές εκφράσεις και τις ελευθερίες από οποιονδήποτε, νομίζω, είναι πολύ επικίνδυνο».



«Αυτές είναι τόσο σοβαρές στιγμές, που πρέπει να προσέχουμε να μην λέμε πράγματα αδιάφορα. Αυτές είναι πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές που ζούμε», μεταδίδει ο Guardian.

Στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ

Το σχόλιο της Αντζελίνα Τζολί έρχεται λίγες ημέρες μετά το αιφνιδιαστικό κόψιμο από το ABC και την Disney της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει εμφανιστεί σε πολλά projects της Disney, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας Maleficent και της συνέχειάς της, Maleficent: Mistress of Evil, αλλά και στην ταινία The Eternals, μέρος του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel της Disney.

Πρόσφατο δημοσίευμα του People εξάλλου, ανέφερε ότι η Αντζελίνα Τζολί εξέτασε το ενδεχόμενο να μετακομίσει εκτός των ΗΠΑ, ενώ ετοιμαζόταν να πουλήσει το σπίτι της στο Λος Άντζελες.