Τραγωδία στο Ισραήλ: Αυτοκτόνησε στον τάφο της κοπέλας του που είχε σκοτωθεί στην επίθεση της Χαμάς

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει το Ισραήλ, σχεδόν τρία χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ Nova, καθώς ο 30χρονος Μπαρ Μπεχόρ Άσραφ έβαλε τέλος στη ζωή του, αδυνατώντας, σύμφωνα με τους οικείους του, να διαχειριστεί την απώλεια της συντρόφου του Λίρον Μπάρντα.

Η Λίρον Μπάρντα εργαζόταν ως υπεύθυνη μπαρ στο φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023. Παρά τις εκκλήσεις φίλων και συγγενών να απομακρυνθεί από το σημείο, παρέμεινε για να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε τραυματίες, μέχρι που έχασε τη ζωή της κατά την επίθεση.

«Πήγαμε να τον ψάξουμε στον τάφο της»

Η αδελφή του 30χρονου Λέχι, περιέγραψε στην ιστοσελίδα Walla τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα.

Όπως είπε, η οικογένεια βρισκόταν στον γάμο του μικρότερου αδελφού τους όταν ο Μπαρ απομακρύνθηκε μόνος του, κάτι που συνήθιζε να κάνει όταν ήθελε να μείνει με τις σκέψεις του. Όταν πέρασε αρκετή ώρα χωρίς να επιστρέψει, οι συγγενείς άρχισαν να τον αναζητούν.

«Σκεφτήκαμε ότι ίσως είχε πάει στον τάφο της Λίρον, γιατί συνήθιζε να πηγαίνει εκεί και να της μιλά», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που τον εντόπισαν, λέγοντας ότι αρχικά πίστεψε πως απλώς ήταν ξαπλωμένος, μέχρι που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

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«Μου έλεγε συνέχεια πόσο του έλειπε»

Η μητέρα του, Μπράτσα, δήλωσε πως ο γιος της δεν έκρυβε ποτέ ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί την απώλεια της Λίρον.

«Μου έλεγε: "Μαμά, είναι δύσκολο για μένα χωρίς τη Λίρον. Μου λείπει. Δεν υπάρχει κανείς να με ενθαρρύνει όπως εκείνη"», ανέφερε.

Όπως περιγράφει, οι δυο τους ήταν αχώριστοι από την παιδική ηλικία, ενώ μετά τον θάνατό της ο Μπαρ διατηρούσε στενή επαφή με την οικογένειά της και τιμούσε συνεχώς τη μνήμη της.

Συγγενείς και φίλοι τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα δοτικό, που βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη, προσφέροντας τρόφιμα σε οικογένειες και στρατιώτες και στηρίζοντας διαρκώς τους ανθρώπους γύρω του.

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Έκκληση για στήριξη των οικογενειών των θυμάτων

Με αφορμή την υπόθεση, οργανώσεις που παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη σε επιζώντες και οικογένειες θυμάτων υπογραμμίζουν ότι το τραύμα της 7ης Οκτωβρίου εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά όχι μόνο όσους βρέθηκαν στο φεστιβάλ Nova, αλλά και τους συγγενείς και τους στενούς φίλους των θυμάτων.

Όπως επισημαίνουν, οι άνθρωποι αυτοί συχνά βιώνουν μακροχρόνιο πένθος και ψυχική επιβάρυνση, γι' αυτό και ζητούν την ενίσχυση των δομών ψυχολογικής υποστήριξης για όλους όσοι επηρεάστηκαν από τα γεγονότα.