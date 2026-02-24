«Δεν φαίνεται να είναι γδάρτης»: Θερμότερος μήνας ο Μάρτιος - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Σε περίοδο καιρικής σταθερότητας εισέρχεται η χώρα, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος επισημαίνει ότι το επόμενο διάστημα δεν διαφαίνεται κάποιο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας που να επηρεάζει σημαντικά τη χώρα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «"Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης..."». Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσει καιρική ανάπαυλα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει πρόσκαιρες ψυχρές εξάρσεις, κυρίως από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Αναφορικά με τις εποχικές προγνώσεις για τον Μάρτιο του 2026, σημειώνει ότι τα δεδομένα από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα ο μήνας να κινηθεί σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, περίπου κατά έναν βαθμό Κελσίου. Ωστόσο, δεν διαφαίνεται κάποια σαφής τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«"Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης..."

Καλημέρα και καλή Σαρακοστή!

Σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύστημα κακοκαιρίας να μας επηρεάζει και με τη θερμοκρασία να κάνει κάποιες ψυχρές εξάρσεις όπως αυτή της Πέμπτης μέχρι το Σάββατο.

Τι λένε όμως οι εποχικές προγνώσεις για τον μήνα Μάρτιο;

Σύμφωνα λοιπόν με το σήμα που παίρνουμε από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο Μάρτιος του 2026 να είναι πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα ( περίπου ένα βαθμό ) ενώ δεν υπάρχει τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχές και χιόνια.

Σημαντικό:

Τι είναι πραγματικά οι εποχικές προγνώσεις;

Είναι εργαλεία που ΔΕΝ προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες .Δεν αποκλείουν καθόλου τα επεισόδια κακοκαιρίας. Δείχνουν την τάση της εποχής, όχι τα επιμέρους γεγονότα.»