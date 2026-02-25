Τι καιρό θα κάνει στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες - Ανάρτηση Κολυδά

Χωρίς έντονα φαινόμενα αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με νέα ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά.



Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για ανοιξιάτικο καιρό χωρίς σημαντικές μεταβολές. Η νέφωση θα παρουσιάσει κατά διαστήματα αυξημένες συγκεντρώσεις, κυρίως προς τα μέσα της περιόδου αλλά και εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, καθώς τα περισσότερα προγνωστικά σενάρια δείχνουν μηδενικά ή οριακά ποσά υετού. Μόνο προς το τέλος της εβδομάδας διαφαίνεται μια μικρή πιθανότητα για ασθενείς, τοπικές βροχές.



Η θερμοκρασία ακολουθεί ήπια ανοδική πορεία, με τις μέγιστες να κυμαίνονται περίπου από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τις ελάχιστες να παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.